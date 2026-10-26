Dont l'un est un candidat sérieux : deux joueurs du Paris Saint-Germain absents de la cérémonie du Ballon d'or

Un rapport de presse a affirmé ce lundi que la star du Paris Saint-Germain ne se rendra pas à Londres pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or, prévue ce soir.

Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions la saison dernière, pour la deuxième fois consécutive, ce qui lui a assuré la plus forte représentation d'un club dans la liste des 30 joueurs nommés pour le trophée.

Selon le journal « L'Équipe », Khvicha Kvaratskhelia ne se rendra pas à Londres pour assister à la 70e cérémonie de remise du Ballon d'Or.

La présence de l'international géorgien était incertaine ces derniers jours, après sa grave blessure au genou lors du match de son équipe face au Barça en Ligue des champions (4-2), mardi dernier.

Prochains matchs PSG Ligue 1 15:30 OL Regarder

En outre, l'opération chirurgicale qu'il doit subir à Doha l'empêche de se rendre en Angleterre.

Ousmane Dembélé, qui souffre d'une blessure aux ischio-jambiers, devrait quant à lui se rendre à Londres lundi soir, accompagné des membres de sa famille.

Marquinhos, lui, victime d'une blessure à la cuisse lors du match face au Barça, a choisi d'assister à la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lyon, aujourd'hui au Parc des Princes, dernier match de la huitième journée du championnat de France.

Enfin, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, n'a toujours pas confirmé sa présence à la cérémonie de remise du Ballon d'Or.

À noter que Kvaratskhelia figure parmi les joueurs les plus en vue sur la liste des nommés pour le trophée, après avoir réalisé une saison remarquable avec le Paris Saint-Germain, couronnée par le prix du meilleur joueur de la Ligue des champions.