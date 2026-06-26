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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Donis répond aux attentes des supporters… La composition officielle de l'équipe saoudienne face au Cap-Vert

Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
Coupe du monde
G. Donis
Cap-Vert
Arabie saoudite
É.-U.
Grèce

Les Verts abordent ce match décisif avec leur force de frappe

Le sélectionneur grec Georgios Donis a dévoilé le onze de départ de l’Arabie saoudite pour la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, face au Cap-Vert.

Plusieurs ajustements par rapport à l’équipe alignée face à l’Espagne traduisent la volonté du staff technique de corriger les erreurs et de remporter cette rencontre décisive, une démarche perçue comme une réponse aux attentes des supporters réclamant des modifications dans le onze et le style de jeu.

Ainsi, Sultan Mandash est aligné à droite de l’attaque en remplacement de Mohammed Abou Al-Shamat, tandis que Nawaf Bouchell prend le couloir gauche au détriment de Mutaib Al-Harbi.

Voici la composition officielle de l’équipe d’Arabie saoudite :

Le onze des « Verts » se présente ainsi :

Gardien : Mohammed Al-Owais.

Coupe du monde
Cap-Vert crest
Cap-Vert
CPV
Arabie saoudite crest
Arabie saoudite
KSA

Défense : Saoud Al-Abdulhamid, Hassan Tambakti, Abdelilah Al-Omari, Nawaf Boushal.

Au milieu : Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari et Mohammed Kano.

Attaque : Sultan Al-Muwallad, Salem Al-Dossari, Firas Al-Buraikan.

Les Verts abordent la rencontre avec la devise « La victoire ou rien » pour maintenir vivants leurs espoirs de qualification pour les seizièmes de finale, dans un match présenté comme le plus important de leur parcours mondialiste.

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