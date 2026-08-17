Djokovic choisit le moment le plus important de sa carrière et fixe la date de sa retraite

Le Serbe Novak Djokovic s'apprête à dévoiler un aspect différent de sa carrière sportive à travers son documentaire « Un loup en hiver », dont la première est prévue jeudi prochain sur la plateforme « Prime Video », une œuvre qui retrace les principales étapes de la légende du tennis, de ses 24 titres dans les quatre grands tournois à son sacre olympique en or à Paris 2024.

Dans un entretien accordé au journal « Sport », Djokovic a révélé la raison de son choix pour le titre du film, expliquant qu'il reflète sa capacité à affronter les circonstances les plus difficiles et à chercher la force intérieure lorsque tous les éléments semblent contre lui. Il a affirmé que l'être humain trouve dans ces moments « cette force intérieure et cette confiance qui lui permettent de surmonter les instants les plus difficiles ».

La star serbe a évoqué l'un des moments les plus importants de sa carrière, lorsqu'il a battu l'Espagnol Carlos Alcaraz en finale des épreuves de tennis aux Jeux olympiques de Paris 2024, soulignant que cette victoire représente une étape exceptionnelle dans sa vie, non seulement pour sa valeur sportive, mais aussi pour les émotions personnelles et familiales qu'elle a suscitées.

Djokovic a déclaré que sa participation à Paris avait été « peut-être le moment le plus important de sa vie et de sa carrière sportive », relevant que la présence de son épouse et de ses enfants à ses côtés et la célébration de cet exploit avec eux, avant de rentrer en Serbie en portant le drapeau national sur ses épaules, ont rendu cette expérience encore plus ancrée dans sa mémoire.

Mais les propos de Djokovic sur ces souvenirs ont également comporté une allusion claire à la dernière phase de sa carrière, après avoir révélé son désir de continuer jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, laissant entendre que le tournoi américain pourrait être sa dernière étape sur les courts de tennis.

Le joueur serbe a expliqué qu'il avait évoqué à plusieurs reprises ces dernières années son désir de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles, affirmant qu'il croyait en sa capacité d'atteindre cette échéance, mais il a laissé la porte ouverte à toutes les possibilités, compte tenu de son âge avançant et du changement de son programme compétitif par rapport à ce qu'il était au cours des deux dernières décennies.

Djokovic a affirmé qu'il ne participait plus au même nombre de tournois qu'il avait disputés tout au long de sa carrière, expliquant que ce changement lui offrait une plus grande occasion de passer du temps avec sa famille, dans sa quête d'un équilibre entre ses ambitions sportives et sa vie en dehors des courts.