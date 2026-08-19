Chelsea pourrait connaître un changement majeur dans la structure de son actionnariat, après que des informations ont révélé que Todd Boehly et Mark Walter étudient la possibilité de vendre leurs parts à la société « Clearlake Capital », ce qui pourrait accorder à cette dernière le contrôle total du club.

Le consortium formé par Boehly, Walter et Hansjörg Wyss s'était associé à Clearlake lors du rachat de Chelsea à Roman Abramovitch en 2022. Clearlake avait alors financé 61,6 % du montant de la transaction, tandis que Boehly, Walter et Wyss détenaient des parts plus modestes, Boehly conservant le rôle de figure publique et la présidence du club.

Selon The Guardian, la valeur de Chelsea dans cette éventuelle transaction pourrait être estimée à environ 5 milliards de livres sterling.

Si la vente se concrétise, Behdad Eghbali et José E. Feliciano, propriétaires de Clearlake, deviendraient les seuls décideurs au sein du club.

Ces développements interviennent après des années de tensions entre les actionnaires, malgré les affirmations publiques de Boehly selon lesquelles les partenaires partageaient une vision commune. Boehly et Eghbali ont été les plus présents dans la gestion des décisions quotidiennes, tandis que Walter et Wyss sont restés relativement à l'écart de la scène.

Le mandat de Boehly à la présidence de Chelsea doit prendre fin avec la conclusion de la saison en cours, au moment où un représentant de Clearlake se prépare à occuper ce poste si l'accord aboutit.

Au cours des quatre dernières années, Chelsea a occupé en moyenne la huitième place en Premier League, ses résultats ayant oscillé entre la quatrième et la douzième place, malgré des dépenses colossales sur le marché des transferts.

Boehly avait entamé son mandat par une intervention directe dans le dossier football, dépensant près de 250 millions de livres sterling pour des joueurs expérimentés, parmi lesquels Raheem Sterling et Pierre-Emerick Aubameyang, avant de se retirer de ce rôle et de laisser Eghbali assumer une responsabilité accrue dans la direction sportive.

Le club a ensuite adopté une politique différente, fondée sur le recrutement de jeunes joueurs et l'octroi de contrats de longue durée, une stratégie qui a suscité de vives critiques de la part des supporters, en particulier après l'enregistrement d'une perte avant impôts de 262,4 millions de livres sterling sur l'exercice clos en juin 2025, la plus importante de l'histoire de la Premier League.

Malgré la qualification de Chelsea pour la Ligue des champions et son sacre en Coupe du monde des clubs sous la direction d'Enzo Maresca, son départ soudain en janvier a entraîné une chute de l'équipe jusqu'à la dixième place.

Le club entame une nouvelle étape avec Xabi Alonso, aux côtés d'une orientation davantage tournée vers les joueurs expérimentés, mais l'avenir de la propriété reste ouvert à un changement qui pourrait faire de Clearlake la seule partie responsable des décisions de Chelsea et de ses résultats à venir.