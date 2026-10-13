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Loai Mohamed
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Division à la CAF : deux responsables de premier plan s'opposent au changement de format de la Coupe d'Afrique des nations

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Confusion à la Confédération africaine de football

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Des informations de presse ont révélé l'opposition de hauts responsables au sein de la Confédération africaine de football (CAF) à la proposition de revenir à une Coupe d'Afrique des nations tous les deux ans, alors que la décision d'organiser la compétition tous les 4 ans, annoncée avant le coup d'envoi de l'édition 2025, est aujourd'hui remise en question.

Selon le journaliste d'investigation Romain Molina, Ahmed Ould Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football, et Souleiman Hassan Waberi, président de la Fédération djiboutienne, ont voté contre le retour au système d'une édition tous les deux ans, lors des discussions au sein du comité exécutif de la CAF.

Le rapport n'a pas révélé les raisons qui ont poussé ces responsables à adopter cette position, précisant qu'ils représentent une minorité au sein du comité exécutif, dont la majorité des membres penche en faveur d'une organisation biennale, compte tenu des recettes financières générées par la compétition.

Recul sur l'organisation du tournoi tous les 4 ans

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, avait annoncé avant le début de la Coupe d'Afrique des nations 2025 une orientation vers l'organisation du tournoi tous les quatre ans au lieu de deux, le nouveau système devant entrer en application à partir de 2028.

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Mais Motsepe a récemment rouvert la porte à une révision de cette décision, après avoir affirmé, en marge d'une conférence stratégique tenue au Cap-Vert la semaine dernière, que la proposition d'un retour à l'ancien système était à l'étude.

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Cette évolution traduit un recul par rapport à l'orientation annoncée précédemment, dans un contexte de débats sur la viabilité économique d'un tournoi organisé tous les quatre ans. Les partisans d'une édition tous les deux ans estiment en effet que la réduction du nombre d'éditions affecterait négativement les ressources financières de la Confédération africaine, compte tenu du statut du tournoi comme l'une des principales sources de ses revenus.

Conflit d'intérêts derrière le changement de format de la Coupe d'Afrique des nations

Selon l'analyse de Molina, les considérations politiques et les équilibres d'intérêts internationaux pourraient figurer parmi les principaux facteurs expliquant ce réexamen de la décision, aux côtés des calculs financiers liés au tournoi.

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Le rapport souligne que l'adoption d'un format quadriennal pour la Coupe d'Afrique des nations était perçue comme une concession faite aux grands clubs européens, confrontés à des difficultés en raison de l'obligation de libérer leurs joueurs africains pour rejoindre les sélections de leurs pays en pleine saison.

Il ajoute que les tensions entre l'Union européenne de football (UEFA) et la Fédération internationale de football (FIFA), dans un contexte où Gianni Infantino, président de la FIFA, bénéficie du soutien de la Confédération africaine, ont peut-être contribué à modifier les calculs et à remettre sur la table l'ancien format.

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Le rapport relie ces développements aux différends survenus après la révélation d'un projet resté sans suite concernant la privatisation de quotas liés à la Coupe du monde, estimant que la lutte entre les parties influentes du football mondial pourrait être l'un des facteurs ayant redessiné les positions sur la périodicité du tournoi africain.

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française

– Alonso résout l’énigme Klopp… Arnold passe d’une faiblesse défensive à une arme offensive

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