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Confusion à la Confédération africaine de football

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Des informations de presse ont révélé l'opposition de hauts responsables au sein de la Confédération africaine de football (CAF) à la proposition de revenir à une Coupe d'Afrique des nations tous les deux ans, alors que la décision d'organiser la compétition tous les 4 ans, annoncée avant le coup d'envoi de l'édition 2025, est aujourd'hui remise en question.

Selon le journaliste d'investigation Romain Molina, Ahmed Ould Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football, et Souleiman Hassan Waberi, président de la Fédération djiboutienne, ont voté contre le retour au système d'une édition tous les deux ans, lors des discussions au sein du comité exécutif de la CAF.

Le rapport n'a pas révélé les raisons qui ont poussé ces responsables à adopter cette position, précisant qu'ils représentent une minorité au sein du comité exécutif, dont la majorité des membres penche en faveur d'une organisation biennale, compte tenu des recettes financières générées par la compétition.

Recul sur l'organisation du tournoi tous les 4 ans

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, avait annoncé avant le début de la Coupe d'Afrique des nations 2025 une orientation vers l'organisation du tournoi tous les quatre ans au lieu de deux, le nouveau système devant entrer en application à partir de 2028.

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Mais Motsepe a récemment rouvert la porte à une révision de cette décision, après avoir affirmé, en marge d'une conférence stratégique tenue au Cap-Vert la semaine dernière, que la proposition d'un retour à l'ancien système était à l'étude.

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Cette évolution traduit un recul par rapport à l'orientation annoncée précédemment, dans un contexte de débats sur la viabilité économique d'un tournoi organisé tous les quatre ans. Les partisans d'une édition tous les deux ans estiment en effet que la réduction du nombre d'éditions affecterait négativement les ressources financières de la Confédération africaine, compte tenu du statut du tournoi comme l'une des principales sources de ses revenus.

Conflit d'intérêts derrière le changement de format de la Coupe d'Afrique des nations

Selon l'analyse de Molina, les considérations politiques et les équilibres d'intérêts internationaux pourraient figurer parmi les principaux facteurs expliquant ce réexamen de la décision, aux côtés des calculs financiers liés au tournoi.

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Le rapport souligne que l'adoption d'un format quadriennal pour la Coupe d'Afrique des nations était perçue comme une concession faite aux grands clubs européens, confrontés à des difficultés en raison de l'obligation de libérer leurs joueurs africains pour rejoindre les sélections de leurs pays en pleine saison.

Il ajoute que les tensions entre l'Union européenne de football (UEFA) et la Fédération internationale de football (FIFA), dans un contexte où Gianni Infantino, président de la FIFA, bénéficie du soutien de la Confédération africaine, ont peut-être contribué à modifier les calculs et à remettre sur la table l'ancien format.

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Le rapport relie ces développements aux différends survenus après la révélation d'un projet resté sans suite concernant la privatisation de quotas liés à la Coupe du monde, estimant que la lutte entre les parties influentes du football mondial pourrait être l'un des facteurs ayant redessiné les positions sur la périodicité du tournoi africain.