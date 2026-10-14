Le Real Madrid a transformé son retard face à la Roma en une victoire palpitante qui a renversé tous les pronostics, lors d'une soirée folle au Stadio Olimpico, poussant l'entraîneur José Mourinho à livrer des déclarations dévoilant les coulisses d'un affrontement tactique complexe.

En conférence de presse d'après-match, Mourinho a déclaré : « Nous avons affronté un adversaire difficile qui joue dans un style différent, qui s'appuie beaucoup sur le marquage individuel avec une grande intensité. Ils méritaient de mener, même si je n'étais pas satisfait des deux buts que nous avons encaissés. Mais nous avons obtenu une victoire importante qui nous a donné 6 points face à deux adversaires italiens difficiles, et nous place dans une très bonne situation. »

Mourinho a également réagi aux propos de Fede Valverde, qui affirmait que l'équipe n'avait appliqué son plan qu'après les changements : « Je ne suis pas entièrement d'accord avec Valverde, car l'adversaire nous a affrontés avec un positionnement différent de tous ses matches précédents que nous avions analysés. Il nous a attaqués avec trois joueurs du côté droit, avec un joueur sur l'aile qui empêchait de monter pour presser Wesley. »

Le technicien portugais a révélé les ajustements qui l'ont conduit à la remontée : « C'est pour cette raison que je parlais beaucoup avec Tchouaméni durant la première période afin d'apporter les corrections nécessaires. Et quand la seconde période a débuté, j'ai senti que l'équipe était plus stable, mais nous avons encaissé un but que nous n'aurions pas dû encaisser, à cause de ce que nous avons fait au milieu de terrain. Ensuite, l'adversaire a exploité la transition offensive et a marqué. »

Il a ajouté : « Après cela, nous avons montré un esprit de combat organisé, et il y a eu une réaction émotionnelle dans un cadre tactique qui nous a beaucoup aidés. Je connais bien la manière de jouer des équipes de Gasperini, car j'ai passé de longues années en Italie, mais il nous a surpris avec son plan offensif par le côté droit. Cela dit, il n'y a pas de miracles dans le football : il est difficile de maintenir une telle intensité pendant 90 minutes. »

Quant à la possibilité d'adopter durablement le trio avec Valverde à droite et Arda Güler au milieu, après son succès face à Villarreal, Mourinho s'est contenté de dire : « Chaque match est différent. »