Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Dirk KuytImago
Jonathan van Haaster
Traduit par

Dirk Kuyt connaît des débuts dramatiques comme entraîneur intérimaire de Fenerbahçe

Fenerbahce vs Goztepe
Fenerbahce
Goztepe
Super Lig

Dirk Kuyt a connu des débuts catastrophiques comme entraîneur intérimaire de Fenerbahçe. Le grand club d’Istanbul s’est incliné samedi à domicile face à Göztepe (1-2), neuvième de Süper Lig. Fenerbahçe, qui compte un point de plus que son adversaire (16 contre 15), n’occupe que la cinquième place, à neuf points du leader, Galatasaray.

L’entraîneur Ismail Kartal est parti après la défaite 2-1 contre Galatasaray en début de semaine. Kuyt devrait donc, en principe, diriger l’équipe depuis le bord du terrain pendant trois matches. L’ancien attaquant ne pouvait pas compter sur ses compatriotes blessés Nathan Aké et Jayden Oosterwolde.

Fenerbahçe n’a pas toujours eu la tâche facile face à Göztepe, qui réalise de bonnes performances en Süper Lig ces dernières années sous les ordres de Stanimir Stoilov. Juste avant la pause, Fener a toutefois ouvert le score grâce à Matteo Guendouzi, dont la frappe sèche a fini sa course dans le coin opposé.

Ce but a donné un bel élan à Fenerbahçe, mais l’équipe de Kuyt n’a pas réussi à creuser l’écart après la pause et l’a payé au prix fort.

Prochains matchs
FB

FB

Ligue des Champions

04 nov. 2026

LIV

LIV

GOZ

GOZ

Super Lig

07 nov. 2026

IBS

IBS

Guendouzi a involontairement lancé Sinclair Armstrong d’une talonnade complètement ratée. L’Irlandais a ensuite pris le dessus sur Milan Skriniar avant de tromper le gardien Ederson : 1-1.

Quelques minutes plus tard seulement, Fenerbahçe a également encaissé le but du 1-2. Faustino Anjorin a adressé un centre à André Henrique, qui n’a laissé aucune chance à Ederson d’une tête précise.

Kuyt peut désormais se préparer à une affiche très particulière. Mercredi prochain, Fenerbahçe affrontera en Ligue des champions Liverpool, un club où Kuyt a brillé pendant de nombreuses années comme joueur.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google