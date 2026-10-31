Dirk Kuyt a connu des débuts catastrophiques comme entraîneur intérimaire de Fenerbahçe. Le grand club d’Istanbul s’est incliné samedi à domicile face à Göztepe (1-2), neuvième de Süper Lig. Fenerbahçe, qui compte un point de plus que son adversaire (16 contre 15), n’occupe que la cinquième place, à neuf points du leader, Galatasaray.

L’entraîneur Ismail Kartal est parti après la défaite 2-1 contre Galatasaray en début de semaine. Kuyt devrait donc, en principe, diriger l’équipe depuis le bord du terrain pendant trois matches. L’ancien attaquant ne pouvait pas compter sur ses compatriotes blessés Nathan Aké et Jayden Oosterwolde.

Fenerbahçe n’a pas toujours eu la tâche facile face à Göztepe, qui réalise de bonnes performances en Süper Lig ces dernières années sous les ordres de Stanimir Stoilov. Juste avant la pause, Fener a toutefois ouvert le score grâce à Matteo Guendouzi, dont la frappe sèche a fini sa course dans le coin opposé.

Ce but a donné un bel élan à Fenerbahçe, mais l’équipe de Kuyt n’a pas réussi à creuser l’écart après la pause et l’a payé au prix fort.

Guendouzi a involontairement lancé Sinclair Armstrong d’une talonnade complètement ratée. L’Irlandais a ensuite pris le dessus sur Milan Skriniar avant de tromper le gardien Ederson : 1-1.

Quelques minutes plus tard seulement, Fenerbahçe a également encaissé le but du 1-2. Faustino Anjorin a adressé un centre à André Henrique, qui n’a laissé aucune chance à Ederson d’une tête précise.

Kuyt peut désormais se préparer à une affiche très particulière. Mercredi prochain, Fenerbahçe affrontera en Ligue des champions Liverpool, un club où Kuyt a brillé pendant de nombreuses années comme joueur.