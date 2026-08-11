L'Ivoirien Yan Diomandé, dernière recrue du Real Madrid et l'un de ses transferts phares du mercato estival, s'est exprimé pour la première fois sous les couleurs du club, dévoilant ses sentiments après son arrivée à Santiago Bernabéu ainsi que ses ambitions avec la Maison Blanche.

Âgé de 19 ans, Diomandé a rejoint le Real Madrid après une saison remarquable avec Leipzig, au cours de laquelle il a réussi à s'imposer comme l'un des plus grands talents de la Bundesliga, avant de décrocher le prix du meilleur jeune joueur du championnat allemand.

Un rêve d'enfance devenu réalité

Après avoir regardé les stars du Real Madrid à la télévision, le joueur ivoirien se retrouve désormais à partager le vestiaire avec elles, dans l'une des étapes les plus marquantes de sa carrière à ce jour.

Diomandé a déclaré, dans son entretien accordé à la chaîne du Real Madrid et rapporté par le quotidien espagnol « AS » : « Je les regardais à la télévision, et aujourd'hui je partage le vestiaire avec eux. C'est incroyable. »

Diomandé n'a pas caché son immense joie de porter le maillot du Real Madrid, affirmant que rejoindre la Maison Blanche était l'un de ses rêves depuis l'enfance.

Il a ajouté : « Je suis fier et heureux, car c'était mon rêve. Quand j'étais enfant, je voulais jouer pour les plus grands clubs du monde. Je suis reconnaissant d'être ici, heureux et fier de cette étape. Je veux rendre ma famille fière de moi. »

Et de poursuivre : « C'est le plus grand club du monde, et tout le monde veut venir ici. Je suis reconnaissant d'être ici, et je veux partager ma joie avec tout le monde. Je veux faire partie des victoires de l'équipe. »

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Mourinho a joué un rôle dans le transfert

L'ailier ivoirien a évoqué le rôle joué par l'entraîneur José Mourinho dans la finalisation de son transfert au Real Madrid, confirmant qu'un échange les avait réunis avant la conclusion de l'affaire.

Il a déclaré : « Je veux remercier l'entraîneur, car nous avons discuté auparavant, et je suis ici grâce à lui et grâce au club, bien sûr. Je suis heureux. Merci pour ce recrutement, et merci au club et à l'entraîneur d'avoir cru en moi. »

Le Real Madrid ? « C'est plus difficile ici »

Diomandé a reconnu que jouer pour le Real Madrid impose un niveau de pression et de défis différent par rapport à ses expériences précédentes, mais il considère cela comme normal au vu du statut du club.

Il a expliqué : « C'est différent. Ici, tout est plus difficile, et c'est normal parce que c'est le plus grand club du monde. Tu dois travailler plus dur que dans n'importe quel autre club pour devenir le meilleur du monde, et c'est ce que j'essaie de faire. »

Il a également parlé de sa personnalité en disant : « Je suis un peu timide quand il s'agit de parler, et je veux apprendre la dynamique de l'équipe afin de pouvoir l'aider à remporter de nombreux succès ensemble. »

Pourquoi avoir choisi le Real Madrid ?

Interrogé sur la raison qui l'a poussé à choisir le Real Madrid, sa réponse a été catégorique, résumant à elle seule une grande partie de ses sentiments envers la Maison Blanche.

Il a déclaré : « Parce que c'est le meilleur club du monde. Quand le Real Madrid t'appelle, tu ne peux pas dire non. C'est aussi simple que ça. »

De grandes ambitions dès le départ

Diomandé ne veut pas se contenter d'avoir réalisé son rêve de rejoindre le Real Madrid ; il aspire à laisser rapidement son empreinte et à contribuer à la conquête des titres.

Il a déclaré en conclusion : « Je veux remporter de nombreux succès avec le club et aider l'équipe à tout gagner. Je suis très heureux d'être ici, et j'espère connaître beaucoup de réussite avec l'équipe. Hala Madrid ! »