L'Argentin Franco Mastantuono se rapproche d'un départ du Real Madrid la saison prochaine, après que le club et le joueur ont acquis la conviction qu'un prêt serait la meilleure option à ce stade de sa carrière, afin de lui permettre d'obtenir davantage de temps de jeu et de poursuivre sa progression loin de la forte pression du stade Santiago-Bernabéu.

Selon le quotidien espagnol « AS », l'avenir de Mastantuono, âgé de 18 ans, semble davantage tourné vers une sortie du Real Madrid que vers un maintien dans l'effectif de l'équipe première cette saison, le club travaillant à trouver une équipe adaptée pour l'accueillir en prêt jusqu'à la fin de la saison, sans clause d'option d'achat, en mettant l'accent sur la poursuite de son développement au sein de l'un des grands championnats européens.

Bien que sa destination ne soit pas encore tranchée, le joueur dispose de 12 offres sur la table, la direction du Real Madrid étudiant chaque offre avec soin, en donnant la priorité au projet qui lui garantit un temps de jeu régulier et une progression technique.

Mastantuono avait offert quelques aperçus positifs durant la préparation actuelle, après s'être montré à son avantage lors des rencontres face à Leganés et Alcorcón, mais il n'est pas parvenu jusqu'à présent à s'assurer une place fixe dans le onze de l'équipe, ce qui a poussé le club et le joueur à réévaluer sa situation.

Les informations indiquent que la décision finale concernant son départ a été reportée à une réunion tenue par le joueur avec l'entraîneur José Mourinho au milieu du mois en cours, réunion lors de laquelle il a été convenu que disputer une saison hors de Madrid serait bénéfique pour sa carrière, notamment compte tenu de la difficulté à obtenir un temps de jeu suffisant face à la forte concurrence au sein de l'équipe.

Avant cette réunion, Mastantuono pensait encore pouvoir s'imposer dans l'équipe, mais les nouvelles recrues, au premier rang desquelles l'arrivée de l'attaquant Yan Diomandé, ont contribué à changer la donne, faisant de l'option du prêt la solution la plus probable.

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Un retour à River Plate hors des plans

Malgré l'intérêt de River Plate pour récupérer le joueur formé dans ses rangs, son retour au club argentin semble totalement écarté, après que le joueur et le Real Madrid se sont accordés pour poursuivre sa progression sur le continent européen.

River Plate avait tenté d'explorer la possibilité de faire revenir Mastantuono plus tôt, lorsqu'une délégation du club était arrivée à Madrid en compagnie de l'ancienne star David Trezeguet, pour évoquer plusieurs transferts, parmi lesquels Thiago Almada et Mastantuono, et il a renouvelé sa tentative ces derniers jours.

Mais la direction du Real Madrid et le joueur ont rejeté l'idée d'un retour en Argentine, estimant que la poursuite de l'expérience européenne serait plus bénéfique pour développer son talent.

Un intérêt venu d'Italie et d'Angleterre

Les données actuelles indiquent que le championnat italien pourrait être la destination la plus proche pour Mastantuono, Côme, dirigé par l'entraîneur espagnol Cesc Fàbregas, figurant parmi les intéressés par ses services, mais cette option est devenue moins probable après le recrutement par l'équipe de son compatriote Nico Paz.

D'autres clubs italiens ont également manifesté leur intérêt pour recruter le joueur en prêt, parmi lesquels la Fiorentina et la Roma en cas de départ de Matías Soulé, en plus de l'AC Milan, qui entretient de bonnes relations avec le Real Madrid après de précédents transferts entre les deux clubs.

En Angleterre, Fulham a été le premier club à afficher son désir de recruter le joueur argentin, avant de changer de cap et de se concentrer sur d'autres objectifs, parmi lesquels Gonzalo, qui est désormais proche de rejoindre l'équipe.

Ni le Real Madrid ni Mastantuono ne souhaitent prolonger l'attente, une décision finale concernant sa destination étant attendue d'ici la fin de cette semaine, toutes les options restant ouvertes pour trancher la prochaine étape de la carrière du talent argentin.