L'Ivoirien Yan Diomandé, la star du Real Madrid, s'est exprimé sur son faible temps de jeu avec son club espagnol, lui qui a disputé 8 matches depuis le début de la saison, dont deux seulement comme titulaire. Il a également rejeté le qualificatif de « super star » qui commence à être associé à son nom.

Le site Trivela a publié les propos de Diomandé, tenus à la chaîne NCI après la défaite de la Côte d'Ivoire face au Cameroun, sur le score d'un but à zéro.

Le joueur ivoirien a déclaré : « Rien n'a changé. Je m'entraîne beaucoup, même si je joue peu là-bas, et les entraînements sont intenses. C'est une bonne chose que l'entraîneur José Mourinho me fasse confiance et m'accorde beaucoup de temps de jeu. »

Au sujet de la pression qui accompagne chaque match qu'il dispute, Diomandé a affiché le même calme, affirmant : « J'aime la pression, car elle me donne l'occasion de me surpasser. Et je joue aussi dans un club où les exigences sont grandes. »

Après son transfert en provenance de Leipzig pour 125 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 15 millions d'euros de bonus, le joueur âgé de 19 ans est arrivé en Espagne en tant que joueur africain le plus cher de l'histoire.

Son transfert au Real Madrid et son rôle croissant avec la sélection de la Côte d'Ivoire ont modifié l'image que l'on se fait de Diomandé.

Mais lorsque la chaîne NCI l'a interrogé sur la manière dont il gérait son statut de « super star », l'ancien joueur de Leipzig n'a pas hésité à rejeter ce qualificatif.

Il a insisté : « C'est toujours une bonne chose. Oubliez cette histoire de super star, je suis la même personne que j'ai toujours été. Peut-être que je le suis à vos yeux, mais pour moi, je reste la même personne. Et dans tous les cas, c'est un plaisir pour moi de jouer pour mon pays, surtout. Je me sens mieux que partout ailleurs chaque fois que je porte le maillot de la sélection de mon pays. »