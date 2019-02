Dijon-PSG se disputera le 12 mars

Le match de la 18e journée de Ligue 1 entre le DFCO et le PSG se disputera le mardi 12 mars.

Reporté suite au mouvement des gilets jaunes, le match entre Dijon et le Paris Saint-Germain, qui était initialement prévu en décembre, a été décalé au mardi 12 mars.

La comission des compétitions de la LFP a précisé la nouvelle date de cette rencontre, ce lundi soir, sans toutefois indiquer son horaire. Dans une configuration similaire, le PSG avait disputé son match en regard contre Montpellier en soirée, la semaine passée, à 21 heures. Ce scénario pourrait se reproduire même s'il réduira quelque peu la visibilité de cette rencontre.

Cette semaine précise mettra en scène les cadors européens pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, une semaine après la seconde manche du PSG contre Manchester United au Parc des Princes.

Quoiqu'il en soit, Dijon se frottera à nouveau au champion de France un peu plus de deux semaines après le quart de finale de Coupe de France opposant les deux clubs, ce mardi. Un match dans lequel Thomas Tuchel devrait effectuer une large rotation, malgré une ambition claire de ne pas sous-estimer le DFCO. Antoine Kombouaré, de son côté, ne part pas en victime expiatoire.

L'article continue ci-dessous

"On ne peut penser comme ça… Ça reviendrait à dire qu’on va là-bas en touriste mardi et qu’on joue tout sur le match de championnat. On fera tout pour faire deux gros matchs. Un match de Coupe, en fonction du résultat, peut avoir un impact sur un match de championnat. Sur l’adversaire direct, en termes de goal-average, mais aussi sur le mental du groupe", a expliqué en conférence de presse le technicien, passé par le PSG, et pour qui cette rencontre aura forcément une saveur particulière.

"Quand j’ai fait le choix de devenir entraîneur, j’ai appris à me blinder. Et bien compris notamment, qu’à tout moment, ça pouvait s’arrêter. Quand on m’a dit que c’était fini au PSG, j’ai demandé l’argent qui m’était dû, dit au revoir et surtout, merci. Parce que j’y ai été joueur pendant six ans, à la formation pendant quatre ans et enfin entraîneur pendant deux ans et demi. Quand les Qatariens sont arrivés, ils m’ont demandé de débuter la saison. Ensuite, ils ont décidé autre chose. Ils sont les patrons, ils décident. J’ai pour habitude de respecter l’institution et les dirigeants".

"D’abord, je suis hyper fier de faire partie de l’histoire du PSG. Aujourd’hui, je vois le PSG grandir et je dis merci aux Qatariens. Je n’aurais jamais pensé voir Beckham au PSG, ni Ibrahimovic, Neymar ou Mbappé… Grâce au PSG, tous les gens qui travaillent en Ligue 1 bénéficient d’une exposition médiatique énorme, de droits télé et de salaires accrus", a aussi indiqué Antoine Kombouaré.