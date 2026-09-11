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Muhammad Sharaf Eldeen

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Différends entre Messi et la Fédération argentine : une absence attendue des stars en équipe nationale

Argentine vs Burkina Faso
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Un immense chaos frappe la Fédération argentine

La Fédération argentine de football traverse une période d'instabilité, près de deux mois après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne (1-0), au milieu de crises administratives et financières qui pourraient peser sur la sélection lors de la prochaine trêve internationale.

À ce sujet, la chaîne « RMC » française a souligné que la Fédération argentine traverse une phase de chaos, sur fond d'accusations visant son président Claudio « Chiqui » Tapia pour blanchiment d'argent, en provenance d'acteurs situés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Argentine, à quoi s'ajoute une bataille judiciaire persistante qui semble avoir commencé à affecter la sélection.

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Sur le plan du staff technique, le contrat de l'entraîneur Lionel Scaloni avec la sélection prend fin le 31 décembre prochain.

On estime que le technicien de 48 ans, qui a mené l'Argentine au sacre lors de la Coupe du monde 2022 et jusqu'en finale de la dernière édition, considère que son aventure avec la sélection est arrivée à son terme.

Selon le quotidien italien « La Gazzetta dello Sport », Scaloni s'oriente vers un départ, tandis que plusieurs membres de son staff technique partagent le même souhait, ce qui ouvre la voie à d'importants changements au sein de la sélection dans la période à venir.

Les titulaires pourraient être absents

Il est certain que les trois prochains matches amicaux de l'Argentine, face au Burkina Faso, à la Bolivie et au Bénin, se disputeront sans la légende Lionel Messi, qui a annoncé sa retraite internationale.

La trêve internationale du mois d'octobre prochain devait être l'occasion de rendre hommage au capitaine de l'Argentine, mais les tensions entre lui et la Fédération compliquent la tenue de cette cérémonie.

À ce sujet, « La Gazzetta dello Sport » a déclaré : « Il y a aussi un grand hommage à Messi qui est sur la table, mais Leo n'en est pas totalement convaincu. Les relations avec la Fédération sont tendues. Messi estime avoir énormément donné à la Fédération, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors, sur le plan économique. »

Et d'ajouter : « Voici un autre point douloureux : les primes attribuées aux joueurs pour leurs dernières performances font débat. Dans plusieurs milieux en Argentine, on souligne que les finalistes du Mondial sont créanciers de la Fédération, et que les sommes dues aux joueurs de la sélection sont importantes. »

Le quotidien italien a poursuivi : « En additionnant tout cela, on comprend pourquoi les stars de la sélection qui jouent en Europe ne sont pas franchement enthousiastes à l'idée de se rendre en Argentine, pour affronter trois sélections dont les noms commencent par la lettre B, et qui ne sont pas le Brésil. »

Cette crise pourrait entraîner l'absence de plusieurs joueurs titulaires lors de la prochaine trêve internationale, parmi lesquels Lautaro Martínez, Julián Álvarez et Alexis Mac Allister, un développement qui accroît l'incertitude entourant la sélection argentine.

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