Diego Maradona hospitalisé à Buenos Aires

Diego Maradona a été hospitalisé ce vendredi à Buenos Aires, à cause d'un problème à l'estomac.

La star a subi des examens médicaux de routine et a été observée dans une clinique de Buenos Aires à cause d'un problème à l'estomac.



El Pibe de Oro a d'abord été vu dans une clinique à Olivos, Buenos Aires, avant de rentrer au Mexique, pour reprendre ses projets aux commandes Dorados, club de deuxième division du pays.



Tout allait bien jusqu'à ce qu'il saigne de l'intestin et qu'il soit mis sous observation. Il devrait faire l'objet d'une endoscopie pour avoir plus de détails sur ce problème.



Quelques heures auparavant, ses représentants avaient confirmé que Maradona resterait en tant qu'entraîneur de l'équipe mexicaine, au moins jusqu'en juin.