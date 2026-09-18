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Jeroen van Poppel
Traduit par

Dick Schreuder en colère jette sans pitié son propre joueur sous le bus

Juventus FC vs NEC Nimégue
Juventus FC
NEC Nimégue
Ligue Europa
A. Kabar

Dick Schreuder a tiré des conclusions sévères après la douloureuse défaite 5-0 du NEC contre la Juventus en Ligue Europa. L’entraîneur du club de Nimègue s’est montré particulièrement critique envers son équipe et n’épargne pas certains joueurs individuellement.

C’est surtout Almugera Kabar qui a été visé par Schreuder. Le défenseur prêté par le Borussia Dortmund a provoqué un penalty à Turin avec un tacle trop tardif et a de nouveau affiché de grosses difficultés. « Pourquoi je continue à titulariser Kabar ? Parce que je n’ai rien d’autre », a lancé l’entraîneur sans pitié. « Ce garçon vient d’arriver et il va devoir jouer. »

Le coach reconnaît que Kabar a actuellement du mal avec le niveau qui lui est demandé. « Kabar est en difficulté. Nous le voyons tous. » Selon Schreuder, des joueurs comme Kabar pourraient normalement se développer derrière des éléments plus expérimentés, mais les circonstances obligent le NEC à les lancer plus tôt.

Schreuder voulait en réalité faire sortir Kabar après environ une demi-heure, mais il y a renoncé après que Clement Bischoff a été touché par une blessure. L’entraîneur a en outre souligné que Bram Nuytinck et Perr Schuurs ne sont actuellement pas encore totalement disponibles. « Je vais l’expliquer encore une bonne fois : Bram Nuytinck et Perr Schuurs ne peuvent jouer que vingt à 25 minutes. Je ne sais même pas encore si Perr pourra jouer dimanche. »

À Turin, le NEC était déjà mené après neuf minutes. Un long ballon a été mal jugé par la défense et le gardien Nikolas Polster, ce qui a permis à Nicolás González d’ouvrir le score. « Avec tout le respect que je vous dois, mais ce ballon, moi je le repousse encore de la tête. Je le vois encore arriver », a déclaré Schreuder après la rencontre.

Selon le technicien, ce match a clairement montré que le NEC n’est pas encore au niveau souhaité. « Nous n’en sommes donc pas encore là, nous avons besoin de beaucoup plus de temps. Derrière, nous ne sommes tout simplement pas bien en place. »

À la pause, le NEC était déjà mené 3-0, avant que la Juventus ne frappe encore deux fois en seconde période. « Nous n’étions clairement pas assez bons. Je ne m’y attendais pas. Je pensais que nous étions meilleurs », a conclu Schreuder.

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