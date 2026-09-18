Dick Schreuder a tiré des conclusions sévères après la douloureuse défaite 5-0 du NEC contre la Juventus en Ligue Europa. L’entraîneur du club de Nimègue s’est montré particulièrement critique envers son équipe et n’épargne pas certains joueurs individuellement.

C’est surtout Almugera Kabar qui a été visé par Schreuder. Le défenseur prêté par le Borussia Dortmund a provoqué un penalty à Turin avec un tacle trop tardif et a de nouveau affiché de grosses difficultés. « Pourquoi je continue à titulariser Kabar ? Parce que je n’ai rien d’autre », a lancé l’entraîneur sans pitié. « Ce garçon vient d’arriver et il va devoir jouer. »

Le coach reconnaît que Kabar a actuellement du mal avec le niveau qui lui est demandé. « Kabar est en difficulté. Nous le voyons tous. » Selon Schreuder, des joueurs comme Kabar pourraient normalement se développer derrière des éléments plus expérimentés, mais les circonstances obligent le NEC à les lancer plus tôt.

Schreuder voulait en réalité faire sortir Kabar après environ une demi-heure, mais il y a renoncé après que Clement Bischoff a été touché par une blessure. L’entraîneur a en outre souligné que Bram Nuytinck et Perr Schuurs ne sont actuellement pas encore totalement disponibles. « Je vais l’expliquer encore une bonne fois : Bram Nuytinck et Perr Schuurs ne peuvent jouer que vingt à 25 minutes. Je ne sais même pas encore si Perr pourra jouer dimanche. »

À Turin, le NEC était déjà mené après neuf minutes. Un long ballon a été mal jugé par la défense et le gardien Nikolas Polster, ce qui a permis à Nicolás González d’ouvrir le score. « Avec tout le respect que je vous dois, mais ce ballon, moi je le repousse encore de la tête. Je le vois encore arriver », a déclaré Schreuder après la rencontre.

Selon le technicien, ce match a clairement montré que le NEC n’est pas encore au niveau souhaité. « Nous n’en sommes donc pas encore là, nous avons besoin de beaucoup plus de temps. Derrière, nous ne sommes tout simplement pas bien en place. »

À la pause, le NEC était déjà mené 3-0, avant que la Juventus ne frappe encore deux fois en seconde période. « Nous n’étions clairement pas assez bons. Je ne m’y attendais pas. Je pensais que nous étions meilleurs », a conclu Schreuder.