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Dick SchreuderZiggo Sport
Jonathan van Haaster

Traduit par

Dick Schreuder devient « complètement fou » à cause d’un joueur de NEC : « À ce niveau, c’est terrible »

NEC Nimégue
D. Schreuder

L’entraîneur du NEC, Dick Schreuder, était logiquement un homme satisfait après la victoire 2-1 contre l’Olympiakos au tour préliminaire de la Ligue des champions. Emre Mor a inscrit le but de la victoire au Goffertstadion, alors que le Turc avait justement connu une entrée en jeu extrêmement malheureuse.

Mor a commencé sur le banc du NEC, où l’entraîneur Dick Schreuder a dû effectuer deux changements forcés en première période. Juste avant l’entrée en jeu de Brayann Pereira à la place de Philippe Sandler, Mor a remplacé le blessé Sami Ouaissa.

Mor a dû se préparer rapidement pour entrer en jeu, mais il n’y est pas parvenu. Sa boucle d’oreille était solidement accrochée et il a fallu 2 minutes et 49 secondes avant qu’il ne puisse effectivement faire son apparition sur le terrain.

Le joueur créatif a expliqué après la rencontre qu’il ne portait pas sa boucle d’oreille pour être beau, mais parce qu’elle l’aide à dormir. En outre, il pensait avoir le droit de la recouvrir avec un pansement, mais il s’est avéré que ce n’était pas le cas.

Mor a donc arraché sa boucle d’oreille, ce qui a provoqué une oreille ensanglantée. Schreuder était visiblement furieux pendant ces presque trois minutes et a lâché quelques jurons avant que Mor n’entre sur le terrain.

Eredivisie
Willem crest
Willem
WII
NEC Nimégue crest
NEC Nimégue
NEC

Schreuder reconnaît auprès de Ziggo Sport avoir perdu patience et avoir presque renvoyé Mor sur le banc. « À la fin, oui. Je suis toujours honnête, ils le savent aussi. Moi-même, je la lui arracherais comme ça » (la boucle d’oreille, ndlr).

« Ce sont des choses… La semaine dernière, il avait le droit d’avoir un pansement dessus », dit Schreuder, qui voit alors des images de lui-même. « Je deviens complètement fou ! Ce n’est peut-être pas bien non plus, mais ça fait tout simplement partie du jeu. »

« Cela fait déjà vraiment deux à trois minutes que nous jouons, mais à ce niveau, c’est évidemment terrible. Il s’est encore un peu rattrapé », dit Schreuder en riant, « mais ce genre de choses, nous devons mieux les gérer. »

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