L’entraîneur du NEC, Dick Schreuder, était logiquement un homme satisfait après la victoire 2-1 contre l’Olympiakos au tour préliminaire de la Ligue des champions. Emre Mor a inscrit le but de la victoire au Goffertstadion, alors que le Turc avait justement connu une entrée en jeu extrêmement malheureuse.

Mor a commencé sur le banc du NEC, où l’entraîneur Dick Schreuder a dû effectuer deux changements forcés en première période. Juste avant l’entrée en jeu de Brayann Pereira à la place de Philippe Sandler, Mor a remplacé le blessé Sami Ouaissa.

Mor a dû se préparer rapidement pour entrer en jeu, mais il n’y est pas parvenu. Sa boucle d’oreille était solidement accrochée et il a fallu 2 minutes et 49 secondes avant qu’il ne puisse effectivement faire son apparition sur le terrain.

Le joueur créatif a expliqué après la rencontre qu’il ne portait pas sa boucle d’oreille pour être beau, mais parce qu’elle l’aide à dormir. En outre, il pensait avoir le droit de la recouvrir avec un pansement, mais il s’est avéré que ce n’était pas le cas.

Mor a donc arraché sa boucle d’oreille, ce qui a provoqué une oreille ensanglantée. Schreuder était visiblement furieux pendant ces presque trois minutes et a lâché quelques jurons avant que Mor n’entre sur le terrain.

Schreuder reconnaît auprès de Ziggo Sport avoir perdu patience et avoir presque renvoyé Mor sur le banc. « À la fin, oui. Je suis toujours honnête, ils le savent aussi. Moi-même, je la lui arracherais comme ça » (la boucle d’oreille, ndlr).

« Ce sont des choses… La semaine dernière, il avait le droit d’avoir un pansement dessus », dit Schreuder, qui voit alors des images de lui-même. « Je deviens complètement fou ! Ce n’est peut-être pas bien non plus, mais ça fait tout simplement partie du jeu. »

« Cela fait déjà vraiment deux à trois minutes que nous jouons, mais à ce niveau, c’est évidemment terrible. Il s’est encore un peu rattrapé », dit Schreuder en riant, « mais ce genre de choses, nous devons mieux les gérer. »