Dick Advocaat exprime sa colère envers Feyenoord et désigne un seul homme

Invité de l’émission « De Oranjezomer », Dick Advocaat a vivement critiqué la nouvelle hiérarchie sportive du Feyenoord. Le sélectionneur de Curaçao, également conseiller de Robin van Persie, peine à comprendre l’influence grandissante du directeur technique Dévy Rigaux et juge même la récente conférence de presse du club « ridicule ».

Lundi dernier, Rigaux et le futur directeur général Robert Eenhoorn se sont présentés ensemble devant les médias, laissant l’avenir de l’entraîneur principal Robin van Persie dans le flou.

Vendredi soir, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas s’est dit très critique envers les développements en cours à Rotterdam, estimant que le poste de directeur technique est bien trop mis en avant.

« J’ai trouvé ça ridicule, avec tout le respect que je vous dois », a déclaré Advocaat. « Un directeur technique, c’est un recruteur en surnom. Et c’est lui qu’ils vont désormais faire passer pour l’homme de décision. L’homme de décision, c’est le directeur général, Eenhoorn. »

« Le directeur technique doit décider, en accord avec l’entraîneur principal, des joueurs à recruter. Mais l’homme le plus important, c’est l’entraîneur, pas le directeur technique ni le directeur général. Aujourd’hui, les rôles sont complètement inversés », assène Advocaat.

À la table des commentateurs, Theo Janssen s’interroge aussi sur l’attitude attentiste de Eenhoorn lors de la conférence de presse.

Advocaat approuve cette analyse : « Unehoorn est un homme qui, en temps normal, aurait sauté sur l’occasion. Il ne l’a pas fait. »