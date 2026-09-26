L'absence de Brahim Díaz face au Gabon n'était pas un simple détail passager pour le public marocain, mais Mohamed Ouahbi, le sélectionneur du Maroc, s'est empressé de rassurer sur l'état de la star du Real Madrid, affirmant que la blessure dont il souffre n'est pas préoccupante et que ses chances de participer à la prochaine rencontre restent d'actualité.

Ouahbi s'est dit satisfait de la prestation de la sélection marocaine lors de la victoire face au Gabon sur le score de deux buts à zéro, en ouverture du parcours du Maroc dans les éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des Nations 2027, soulignant que la phase actuelle exige de la patience, notamment avec l'opportunité offerte à plusieurs jeunes talents montants.

Le sélectionneur marocain a affirmé que son objectif consiste à bâtir une sélection capable de rivaliser pour les titres, insistant sur sa confiance envers les jeunes joueurs, dont plusieurs ont démontré face au Gabon leur capacité à assumer des responsabilités et à afficher des niveaux porteurs d'optimisme.

La rencontre a vu la participation d'un groupe de jeunes visages, à l'image d'Ali Maamar, Yasser Zabiri et Abdellah Ouazane, dans le cadre de l'orientation du staff technique vers un renouvellement progressif de l'effectif de la sélection.

Ouahbi a précisé lors de la conférence de presse que la politique consistant à s'appuyer sur les éléments jeunes se poursuivra lors des prochains matchs, affirmant qu'accorder confiance et opportunité aux joueurs représente une part essentielle de son projet avec la sélection marocaine.









Concernant la situation de Brahim Díaz, Ouahbi a révélé que le joueur souffre d'une blessure légère qui l'a empêché de participer face au Gabon, précisant que les examens médicaux, dont l'imagerie par résonance magnétique, ont confirmé la non-gravité de la blessure.

Il a indiqué que Díaz est arrivé au rassemblement de la sélection en ressentant quelques douleurs, avant de subir les examens nécessaires, ajoutant que le joueur a manifesté un grand désir de rester avec le groupe, dans l'espoir de participer au prochain match face au Lesotho en Afrique du Sud.

La star du Real Madrid poursuivra son programme de soins sous la supervision du staff médical de la sélection, avant de subir une nouvelle évaluation qui déterminera sa position définitive quant à sa participation.

Ouahbi continue de bâtir son projet avec la sélection marocaine autour de trois axes principaux : accorder la confiance aux jeunes talents, préserver la discipline et former un groupe capable de rivaliser avec force pour les titres lors des prochaines échéances.