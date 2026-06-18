Le Bayern Munich consolide son statut de club le plus prolifique de l’histoire de la Coupe du monde. Grâce à la réalisation du Colombien Luis Díaz, auteur d’un but lors de la victoire de la Colombie face à l’Ouzbékistan (3-1) ce jeudi matin (heure de Greenwich), en qualifications pour le Mondial 2026, le club bavarois porte son total à 83 buts marqués par ses joueurs en phase finale.

Grâce à cette réalisation, les joueurs du Bayern Munich portent leur total à 83 buts dans l’histoire de la Coupe du monde, devenant ainsi le club ayant inscrit le plus de buts dans la compétition, juste devant le Real Madrid, crédité de 82 unités, selon le site français « stats foot ».

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La Colombie avait ouvert le score par Daniel Muñoz (40^e), avant que l’Ouzbékistan n’égalise par Abbasbek Fayzullaev (60^e).

Díaz, la star du Bayern, redonne l’avantage à la sélection latino-américaine à la 65^e minute, avant que Jaminton Campaz ne scelle le triplé colombien dans le temps additionnel (90^e+9).

Grâce à ce succès, la Colombie totalise trois points et prend la tête du groupe 11, avec deux longueurs d’avance sur le Portugal et la République démocratique du Congo, auteurs d’un match nul 1-1, tandis que l’Ouzbékistan ferme la marche, toujours à zéro point.



