Diagnostic choc pour Kvaratskhelia ! La star du PSG souffre après une terrible blessure

Comme l’a confirmé le club mercredi, le joueur géorgien d’exception s’est rompu le ligament croisé. Il manquera au Paris Saint-Germain pendant plusieurs mois.

Après près d’une heure de jeu, Kvaratskhelia s’était tordu le genou lors d’une intervention régulière de Xavi Espart, du FC Barcelone, avant de retomber lourdement sur la pelouse. Il n’a ensuite pas pu quitter le terrain par ses propres moyens. Il a dû être soutenu pour rejoindre le vestiaire et pouvait à peine prendre appui sur la jambe touchée.

« Pourquoi moi ? Je n’ai jamais rien laissé au hasard. Je m’étais probablement mieux préparé pour ce match que jamais auparavant. Je pensais être prêt à tout, mais pas à ça », a écrit Kvaratskhelia en géorgien sur Instagram, ajoutant qu’il était « prêt à passer les prochains mois dans le travail, la douleur et les larmes ».

Quelques secondes plus tôt, le capitaine Marquinhos s’était déjà blessé dans un duel avec Anhtony Gordon et avait signalé à l’entraîneur Luis Enrique qu’il ne pouvait pas continuer. Les deux joueurs ont ensuite été remplacés.

Dembélé risque-t-il lui aussi une longue absence au PSG ?

En première période, la superstar du PSG Dembélé avait déjà été touchée (19e). Le meilleur joueur du monde en titre s’est blessé lors d’une course, sans contact direct avec un adversaire. Après avoir accéléré, l’attaquant s’est soudain arrêté et s’est tenu la cuisse gauche. Une blessure musculaire pourrait l’éloigner des terrains pour une longue période.

Les caméras ont capté le visage de Dembélé, crispé par la douleur, et il est vite apparu qu’il ne pourrait pas continuer. Pour le PSG, la blessure du champion du monde 2018 est également une très mauvaise nouvelle, car il avait retrouvé une forme étincelante ces derniers temps. Il a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives en dix matches officiels cette saison. Le joueur de 29 ans a totalisé à lui seul six contributions décisives en deux rencontres de Ligue des champions et avait été remarquable lors de la victoire 4-2 contre Manchester City la semaine précédente.

Le FC Barcelone a lui aussi déploré au moins un blessé : Dani Olmo, 28 ans, ancien joueur de Leipzig, s’est blessé dans un duel au milieu de terrain avec Vitinha. Hansi Flick a dû procéder à un changement dès la 26e minute, Fermín López remplaçant Olmo.

Malgré sa longue liste de blessés, le tenant du titre en Ligue des champions a finalement remporté son duel face aux Catalans, jusque-là invaincus et en grande forme. Après l’égalisation tardive de Lamine Yamal à 2-2, Vitinha et Fabián ont mis un point final à une rencontre palpitante. Avec trois victoires en trois matches, le PSG occupe actuellement la tête du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions, à égalité avec Liverpool.

Dimanche prochain, un choc l’attend face à l’Olympique Lyonnais, leader de Ligue 1. Début novembre, Paris affrontera Villarreal en Ligue des champions.

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