Di Maria à la Juve : "Je suis arrivé au pire moment"

15 points ont été retirés à la Juve en championnat, mais Angel Di Maria n’abandonne pas l’espoir d’une qualification en C1.

Angel Di Maria a rejoint Manchester United au mauvais moment, et il a également rejoint la Juventus au mauvais moment, alors que 15 points viennent d’être retirés à la Vieille Dame en Serie A suite à l’affaire des plus-values douteuses.

Di Maria se dit heureux, mais…

Ce n’est pas nous qui dressons ce constat, mais bien l’intéressé lui-même : "Ce qui compte c'est que ma famille soit heureuse et elle est heureuse ici. Le club est un des plus grands d'Italie et d'Europe. Je suis arrivé au pire moment pour la Juve, mais je suis heureux ici", a déclaré ADM sur DAZN.

"C'est dur de se retrouver avec 22 points (après le retrait de 15 points, ndlr) d'un seul coup mais on doit continuer avec la même mentalité. Rien n'est impossible, on doit continuer à travailler pour viser la quatrième place", a ajouté l’ancien du Real Madrid, convaincu que la Juve a encore un coup à jouer.

La Juve aura besoin d’un miracle

Et pourtant, il faudra un miracle à la Vieille Dame pour espérer atteindre l’une des quatre premières places. Après 19 journées, la Juve pointe à une triste 9e place, avec 14 points de retard sur la première place qualificative en C1, actuellement détenue par la Roma.