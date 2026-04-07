Dévoilement du plan de l'Espagne en réponse à la décision de la FIFA concernant les incidents survenus lors du match contre l'Égypte

Un article de presse a révélé la réaction de la Fédération espagnole de football après la décision prise ce mardi par la Fédération internationale de football à son encontre, à la suite des événements survenus lors du match opposant « La Roja » à l'Égypte.

Le match s'est soldé par un score nul et vierge, mais les supporters présents dans le stade ont sifflé pendant l'hymne national de l'équipe égyptienne, puis ont lancé des slogans insultants à l'encontre de l'islam.

Le gouvernement espagnol, ainsi que la Fédération espagnole de football et de nombreuses personnalités espagnoles, notamment Luis de La Fuente, l'entraîneur de La Roja, et la star de l'équipe, Lamine Yamal, ont condamné ce qui s'est passé dans le stade.

La FIFA a fait part aujourd'hui de son mécontentement face aux événements survenus lors du match et a décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération espagnole de football.

L'arbitre a consigné les incidents dans son rapport de match, ce qui a conduit à la saisine de la commission de discipline de la FIFA.

Le journal « Marca » a déclaré : « La Fédération royale espagnole de football reste sereine face à l’enquête ouverte par la FIFA à la suite des événements survenus à Cornella lors du dernier match de l’équipe nationale espagnole. »

Elle a ajouté : « La Fédération considère que l'ouverture de ce type d'enquête fait partie d'une procédure de routine dans des cas comme celui qui s'est produit face à l'Égypte ; il n'y a donc aucune inquiétude interne quant aux éventuelles conséquences disciplinaires. »

Elle a indiqué que la Fédération espagnole de football présentera un dossier complet dans les prochains jours, dans le cadre de la période d’appel auprès de la FIFA. Ce rapport comprendra les détails de toutes les mesures prises pendant le match, y compris les documents et rapports requis après le match : l'organisation de l'événement, les mesures de sécurité de la fédération, la gestion des billets, le rapport du coordinateur de la sécurité et les conclusions tirées.

Selon le journal, le dossier comprendra également les messages diffusés via le système de sonorisation, les panneaux d'affichage vidéo et les réseaux sociaux du service de communication, afin de démontrer la réaction immédiate aux événements survenus au cours de la première mi-temps du match amical contre l'équipe égyptienne.

Par ailleurs, la fédération entend démontrer le comportement exemplaire de l'organisation face à ces incidents, ainsi que son engagement envers les principes et les politiques promus par la FIFA dans la lutte contre le racisme et toute forme de violence dans le football.

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