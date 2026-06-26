Devançant le Maroc et l’Algérie, le Sénégal établit un nouveau record africain en Coupe du monde

La sélection sénégalaise a établi un nouveau record africain en Coupe du monde en dominant l’Irak (5-0) ce vendredi lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Les Lions de la Teranga deviennent ainsi la première sélection africaine à inscrire cinq buts lors d’une même rencontre de Coupe du monde, effaçant des tablettes le record précédent détenu conjointement par le Maroc et l’Algérie.

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Le Maroc avait dominé Haïti 4-2 lors de la troisième journée de la phase de groupes de l’édition en cours, et l’Algérie avait battu la Corée du Sud sur le même score au premier tour de la Coupe du monde 2014.

La rencontre a aussi été marquée par l’exploit individuel d’Ismaïla Sarr, la star des Lions de la Teranga, qui a porté son total à 4 buts en Coupe du monde, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire de la sélection sénégalaise dans cette compétition, devant Baba Bouba Diop (3 réalisations).

Avec zéro point, l’Irak quitte logiquement la compétition, tandis que le Sénégal, crédité de trois unités, nourrit encore l’espoir d’accéder aux seizièmes de finale en tant que l’un des meilleurs troisièmes.



