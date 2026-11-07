L'Atlético Madrid reçoit le FC Barcelone, dimanche soir, au stade Metropolitano, dans le choc de la 12e journée de Liga.

Le quotidien Sport indique que la rencontre entre le Barça et les Rojiblancos mettra à l'épreuve l'efficacité offensive de l'équipe catalane, face à la solidité défensive retrouvée par l'Atlético cette saison.

Le FC Barcelone s'est transformé en une véritable machine à marquer sous la houlette de l'entraîneur Hansi Flick, atteignant 60 buts en seulement 15 matchs, soit une moyenne de 4 buts par rencontre.

Mais l'équipe catalane encaisse en moyenne 1,2 but par match. Sur le papier, l'équation apparaît donc ainsi : 4 buts marqués contre 1,2 but encaissé.

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La situation devient toutefois plus préoccupante si l'on considère les deux matchs les plus importants disputés par le FC Barcelone cette saison, face au Paris Saint-Germain (2-4) et au Real Madrid (1-2) : l'équipe n'a inscrit que 3 buts, tandis que ses filets en ont encaissé 6.

En face, l'équipe de l'entraîneur Diego Simeone réalise un début de saison remarquable, la solidité défensive étant devenue la caractéristique la plus marquante du groupe.

Une fois de plus, et après 11 journées de Liga, les joueurs de l'Atlético Madrid affichent les meilleures statistiques défensives de toute la compétition et devancent bien sûr le FC Barcelone dans ce domaine.

Les filets de l'Atlético Madrid n'ont encaissé que 8 buts lors des 11 premières journées de la compétition, soit une moyenne de 0,73 but par match. De plus, l'équipe a réussi à garder sa cage inviolée lors de 6 rencontres. Le FC Barcelone, lui, a encaissé 12 buts et n'a gardé ses filets vierges que lors de 4 matchs.

La comparaison prend davantage de valeur si l'on prend en compte que les deux équipes réalisent un début de saison très compétitif dans le championnat.

Le FC Barcelone est en tête du classement avec 30 points, tandis que l'Atlético Madrid occupe la deuxième place avec 28 points.

La solidité de l'Atlético Madrid

Les deux équipes représentent néanmoins deux pôles opposés, même si l'Atlético ne souffre pas non plus offensivement, avec 22 buts inscrits, ce qui en fait la troisième meilleure attaque de la compétition.

Simeone lui-même a déclaré que son équipe était encore en construction. La première étape qui permet à l'Atlético de rivaliser avec les deux géants espagnols réside dans une grande solidité défensive, cette qualité qui a distingué l'équipe lors de ses périodes dorées, au cours desquelles elle a remporté des titres.

Si l'équipe poursuit sur cette voie, les joueurs de l'Atlético pourraient devenir candidats à la course au titre de Liga.

La constance sera leur plus grand défi, et bien qu'ils n'aient pas réussi à la maintenir depuis des années, la profondeur de leur effectif ne cesse de s'améliorer, en particulier au niveau de la ligne défensive.

L'un des points clés réside dans la diversité des profils des joueurs à la disposition de Simeone. Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko, Álex Grimaldo et Marcos Llorente représentent 5 options aux caractéristiques très différentes, mais ils ont la capacité d'occuper plus d'un poste, et ils sont par ailleurs très proches dans leur style de jeu.

L'arrivée de Cuti Romero a relevé le niveau défensif et a ramené ce secteur du jeu de l'Atlético au rang de l'élite.

La possession de balle du FC Barcelone

De l'autre côté de l'équation apparaît le FC Barcelone. L'équipe de l'entraîneur Hansi Flick conserve un style reposant davantage sur l'imposition de la domination par le ballon, avec une ligne défensive qui prend parfois de gros risques afin de maintenir le pressing haut. Le résultat est une équipe dotée d'énormes capacités offensives.

Au milieu de terrain du FC Barcelone se produit exactement la même chose qu'en défense de l'Atlético : multiplicité des options et capacité à occuper plus d'un poste. Il y a ainsi Rodri, Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Bernal, Fermín López et Dani Olmo pour se disputer seulement 3 places.

La moyenne de possession de balle du FC Barcelone s'élève à 70,2 %, soit environ 10 % de plus que Villarreal, son concurrent le plus proche dans ce domaine. L'Atlético, lui, occupe la troisième place avec 58 %.

Les points faibles

Mais tout n'est pas aussi idéal qu'il n'y paraît. L'Atlético Madrid et le FC Barcelone souffrent de certains problèmes à tous les postes, et en particulier dans la ligne défensive.

L'équipe de Flick dispose de beaucoup moins d'options défensives que l'Atlético, et elle souffre également de la malédiction des blessures. La ligne défensive avancée adoptée par l'entraîneur allemand impose des charges plus importantes à ses joueurs.

À l'heure actuelle, Eric García, Christensen et Koundé sont absents en raison de blessures, tandis que Gerard Martín souffre de problèmes physiques. Cela est devenu un schéma récurrent au cours des trois saisons que l'entraîneur allemand a passées à la tête du FC Barcelone.

De son côté, l'Atlético dispose au poste de défenseur central d'une doublure dont le niveau est bien inférieur à celui des joueurs titulaires. De plus, Romero est souvent sujet aux blessures, et si l'on ajoute à ce problème la nécessité de faire tourner les joueurs pour éviter de les épuiser, apparaît le nom du joueur qui inquiète les supporters de l'Atlético chaque fois qu'il entre sur le terrain : Robin Le Normand.

Le défenseur international espagnol a en effet provoqué l'encaissement de 3 buts par son équipe cette saison, après avoir perdu le ballon dans la surface de réparation des siens, et ce face au Bayern Munich, à Villarreal et à Alavés.

Il est par ailleurs le seul joueur de la ligne défensive à ne pas avoir réussi à garder sa cage inviolée lorsqu'il a été titulaire.

Dans l'affrontement entre Flick et Simeone, qui s'est déjà répété à 10 reprises depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand au FC Barcelone, on peut tirer deux conclusions concernant le secteur défensif : le FC Barcelone n'a réussi à garder sa cage inviolée que deux fois seulement, et l'Atlético n'a remporté qu'une seule victoire face à l'équipe catalane, lors de laquelle il avait encaissé un but durant le match.