Le stade de Mestalla a été le théâtre, en janvier 2025, d'un incident au cours duquel Stole Dimitrievski a tiré les cheveux de Vinicius Junior par derrière, sans que le gardien ne soit expulsé bien qu'il eût déjà reçu un carton jaune, tandis que la star brésilienne écopait d'un carton rouge direct pour sa réaction.

Près de deux ans plus tard, Vinicius s'est retrouvé expulsé d'un carton rouge pour avoir tiré les cheveux d'un adversaire, relançant les interrogations sur la différence de traitement arbitral dans deux situations similaires.

Selon le quotidien espagnol Marca, le premier incident remonte à la rencontre entre Valence et le Real Madrid, alors que le résultat était encore incertain et que la tension avait atteint son paroxysme : Vinicius réclamait une faute dans la surface de réparation avant de s'écrouler sur la pelouse.

Dimitrievski s'est alors approché de lui par derrière et lui a tiré les tresses, le Brésilien répliquant en poussant le gardien, qui est tombé à son tour sur le gazon.

Tirage de cheveux resté impuni

Il n'a pas fallu longtemps avant qu'une échauffourée n'éclate entre les joueurs des deux équipes, les protestations fusant de part et d'autre, obligeant l'arbitre de la rencontre, César Soto Grado, à intervenir et à brandir dans un premier temps un carton jaune à l'encontre des joueurs.

Mais l'arbitre assistant vidéo l'a appelé pour revoir la réaction de Vinicius et, après consultation de l'écran, l'arbitre a modifié sa décision et brandi un carton rouge direct à l'encontre du joueur du Real Madrid, tandis que Dimitrievski, déjà menacé d'expulsion, n'a pas reçu de second carton jaune pour le tirage de cheveux qui avait précédé la réaction du Brésilien.

L'expulsion a fait monter la tension d'un cran, Vinicius protestant vigoureusement et se confrontant à Soto Grado, ce qui a contraint Antonio Rüdiger et des membres du staff technique à le retenir pour éviter que la situation ne dégénère et à l'accompagner vers les vestiaires.

Après la rencontre, Carlo Ancelotti avait remis en question la décision arbitrale, assurant que l'incident aurait pu être réglé par un carton jaune pour chacun des deux joueurs.

De son côté, Vinicius s'était excusé pour sa réaction sur les réseaux sociaux et avait remercié ses coéquipiers pour les efforts consentis afin de décrocher la victoire.

Lors du match entre le Real Madrid et Villarreal, disputé hier soir, la scène s'est répétée, mais avec une décision arbitrale différente : Vinicius a cru avoir inscrit le deuxième but de son équipe, avant que sa joie ne se transforme en confusion lorsque l'arbitre assistant vidéo, Isidro Díaz de Mera, a appelé l'arbitre pour revoir une action antérieure au but.

Les ralentis télévisés ont montré le Brésilien tirer les cheveux de Nathan Salibah, alors que les deux joueurs n'étaient pas en lutte pour le ballon, conduisant l'arbitre à annuler le but et à expulser le joueur du Real Madrid d'un carton rouge direct.

Vinicius a protesté contre la décision et ses coéquipiers ont dû le calmer avant qu'il ne quitte la pelouse, Rüdiger se chargeant à nouveau de cette tâche.