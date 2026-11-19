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Malgré l’intérêt des États-Unis et des offres lucratives venues d’Arabie saoudite, Pep Guardiola reste déterminé à prendre un an de pause après son départ de Manchester City.

Selon le Telegraph, Guardiola repoussera toute tentative de la fédération américaine de le convaincre de succéder à l’ancien sélectionneur Mauricio Pochettino, parti à Manchester United .

Les récentes déclarations de l’agent de Guardiola, Josep Maria Orobitg, vont dans le même sens. « Pep entamera officiellement des discussions sur son avenir avant le début de la saison prochaine, et cette décision est définitive à ce stade », a souligné Orobitg auprès de la chaîne de télévision saoudienne Al-Riyadiya, confirmant que le célèbre entraîneur espagnol entendait prendre la pause qu’il avait prévue.

Les offres lucratives venues d’Arabie saoudite n’y changeraient rien : « Ces derniers jours, nous avons reçu des offres d’Arabie saoudite par l’intermédiaire de représentants, mais Guardiola les refuse toutes », a ajouté Orobitg, sans préciser le nom des clubs intéressés.

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Pep Guardiola a été tout près de prendre les rênes de l’Italie

Guardiola a quitté Manchester City à la fin de la saison dernière, après dix ans au club. Il avait déjà annoncé auparavant vouloir faire une pause dans sa carrière d’entraîneur, mais il a été, peu après, tout près d’accepter le poste de sélectionneur de l’Italie, alors vacant .

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« Nous sommes allés à Barcelone pour le rencontrer, nous avons déjeuné ensemble et parlé toute une journée. Le poste l’attirait beaucoup. Il était tout près d’accepter. Il avait même commencé à écrire des compositions d’équipe sur des feuilles », a révélé la légende italienne Paolo Maldini en août au Corriere della Sera. Âgé de 58 ans, il avait brièvement occupé le poste de directeur technique de la sélection italienne durant l’été, avant de démissionner après un peu plus de deux semaines.

Getty Images

Lorsque Pochettino a récemment quitté son poste de sélectionneur des États-Unis pour succéder à Michael Carrick, limogé par Manchester United, Guardiola a rapidement été cité parmi les principaux candidats à sa succession . Selon le Telegraph, l’entraîneur de 55 ans était tout à fait ouvert à cette possibilité, mais il a choisi de prendre sa pause.

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Quelles sélections Pep Guardiola aimerait-il entraîner ?

Les États-Unis devront donc chercher ailleurs le successeur de Pochettino. Pour la suite de sa carrière, deux autres sélections attireraient tout particulièrement Guardiola : le Brésil et l’Angleterre.

En Angleterre, berceau du football où Guardiola a travaillé pendant dix ans, l’actuel sélectionneur Thomas Tuchel est toutefois solidement installé. L’Allemand fait régulièrement l’objet de critiques dans le pays et ses choix lors de la demi-finale de Coupe du monde perdue contre l’Argentine après avoir mené lui ont notamment valu de vives critiques . Il a néanmoins conduit les Three Lions à la troisième place, leur meilleur résultat en Coupe du monde depuis leur titre de 1966, et a récemment marqué les esprits avec une victoire 3-2 sur le terrain de l’Espagne, championne du monde, en Ligue des nations .

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Autrement dit, un départ anticipé de Tuchel n’est absolument pas en vue pour le moment, et son contrat court jusqu’après l’Euro 2028 à domicile . Si Guardiola reprend le métier d’entraîneur en 2027, le poste de sélectionneur de l’Angleterre ne sera donc pas encore envisageable pour lui.

Et le Brésil ? Prendre les rênes du pays le plus titré en Coupe du monde et le ramener aux grands succès d’autrefois serait, selon certaines informations, particulièrement séduisant pour Guardiola. Lorsque la Seleção cherchait un nouvel entraîneur au printemps 2025 après le limogeage de Dorival Junior, Guardiola, alors encore sous contrat avec City, figurait notamment parmi les candidats.

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Carlo Ancelotti contesté au Brésil : « Fais tes valises »

C’est finalement un autre grand nom, Carlo Ancelotti, qui a pris les commandes. L’Italien ne fait toutefois pas l’unanimité au Brésil. Les Sud-Américains ont été éliminés prématurément en huitièmes de finale de la Coupe du monde par la Norvège (1-2) et, récemment, les critiques ont de nouveau fusé après une prestation décevante lors de la défaite 3-2 en match amical contre le Japon .

« Ancelotti, ça suffit ! Fais tes valises et va-t’en ! On n’en peut plus ! », a écrit sur Instagram la légende de l’attaque brésilienne Romario . « Nous nous sommes déjà assez ridiculisés et nous ne pouvons pas risquer de gâcher une autre Coupe du monde. »

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Malgré ces vives critiques, les faits ne laissent toutefois pas présager un départ d’Ancelotti à court terme. Rodrigo Caetano, directeur général de la CBF et responsable de la sélection nationale, avait ainsi garanti son poste à l’entraîneur de 67 ans après l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Ce n’est qu’en mai, peu avant le tournoi, qu’Ancelotti avait prolongé son contrat lucratif jusqu’après la Coupe du monde 2030. Son limogeage coûterait donc très cher à la fédération brésilienne.