L'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim est apparu avec deux maillots portant deux numéros différents au sein du Barça, dans un épisode singulier qui a attiré l'attention, après que son nom a été inscrit sur la liste de l'équipe première avec le numéro 29, avant d'apparaître par la suite sur la liste du Barcelona Atlètic avec le maillot numéro 19.

Selon les listes annoncées par le Barça, le nom de Hamza Abdelkarim figurait sur la liste de l'équipe première avec le maillot numéro 29, tandis que l'attaquant égyptien portait le numéro 19 sur la liste de l'équipe réserve, ce qui témoigne de son rattachement aux deux effectifs en même temps.

Hamza avait rejoint le Barça lors du dernier mercato hivernal sous forme de prêt, avant que le club catalan ne décide d'agir pour le recruter définitivement, en raison du niveau qu'il a affiché avec l'équipe.

L'attaquant égyptien a attiré tous les regards ces derniers temps, après avoir intégré de façon surprenante la liste de la sélection égyptienne participant à la Coupe du monde 2026, avant de choisir de poursuivre le travail sans bénéficier d'une période de repos et de rejoindre par anticipation la préparation du Barça sous la houlette de Hansi Flick.

Hamza a affiché un niveau remarquable durant la période de préparation, se hissant en tête des buteurs du Barça, ce qui lui a permis de conserver sa place dans les plans de Flick et d'avoir l'occasion de faire ses débuts en Liga lors de la confrontation face au Rayo Vallecano lors de la dernière journée.

Et malgré les spéculations quant à un possible retour vers l'équipe réserve après l'arrivée au Barça de Gabriel Jesus, l'attaquant d'Arsenal, Flick a maintenu sa confiance en l'attaquant égyptien et l'a conservé dans la liste de l'équipe pour affronter Valence, ce dimanche, Abdelkarim continuant ainsi de figurer dans les plans de l'équipe première malgré le rattachement de son nom également à la liste du Barcelona Atlètic.