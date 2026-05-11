Deux joueurs vedettes quittent le Feyenoord : « 45 millions d'euros »

D’après Rijnmond, Givairo Read et Ayase Ueda devraient affronter le PEC Zwolle dimanche pour la dernière fois sous le maillot du Feyenoord. Les deux joueurs stars du club rotterdamois attirent l’attention de plusieurs clubs étrangers fortunés. Anis Hadj Moussa suscite également un intérêt marqué à l’échelle internationale.

Si Feyenoord conclura la saison dimanche par un déplacement sur la pelouse du PEC Zwolle, les dirigeants préparent déjà activement le prochain mercato. L’intérêt de clubs étrangers, de plus en plus pressant pour Read et Ueda, devrait se traduire par leur départ cet été.

Considéré depuis longtemps comme l’un des plus grands talents du club, le latéral droit de 19 ans est sous contrat avec De Kuip jusqu’en milieu d’année 2029. Toutefois, sa progression fulgurante a alerté plusieurs cadors européens, dont le Bayern Munich et Manchester City, qui surveillent de près sa situation.

Feyenoord ne lâchera l’affaire que si une indemnité d’au moins trente millions d’euros est déposée sur la table, tant le club croit en l’énorme potentiel du jeune latéral droit.

Ueda, qui fêtera ses 28 ans en août et est encore sous contrat pour deux saisons, attire également l’attention de plusieurs clubs de Premier League, notamment Everton et Brighton.

Le prix demandé pour Ueda s’élèverait à environ la moitié de la somme que Feyenoord exige pour Read. L’attaquant réalise une saison exceptionnelle à Rotterdam, où il est le meilleur buteur de l’Eredivisie VriendenLoterij avec 25 buts. Au total, Feyenoord espère donc tirer 45 millions d’euros du départ de Read et d’Ueda.

Outre ces deux joueurs, Hadj Moussa pourrait lui aussi changer d’air cet été. L’ailier algérien figure depuis longtemps sur les radars du Benfica, et Lille aurait récemment manifesté un intérêt concret. Un départ vers le Nord de la France reviendrait pour lui à un retour aux sources, puisqu’il a grandi dans la région lilloise.

Sous contrat jusqu’en 2030, il est considéré par le club comme un atout financier majeur et ne partira pas sans une indemnité à la hauteur de son potentiel.