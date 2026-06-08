Deux joueurs vedettes du Maroc manqueront le match décisif de la Coupe du monde contre le Brésil

Noussair Mazraoui sera forfait pour le premier match de la Coupe du monde entre le Maroc et le Brésil, selon les informations du journaliste marocain Amine Bourik. La blessure d’Abde Ezzalzouli suscite encore plus d’inquiétude.

Dimanche soir, lors du match amical face à la Norvège (1-1), le malheur a frappé : l’arrière droit a dû céder sa place dès la 29e minute en raison d’une blessure à l’épaule.

Selon le journaliste marocain Amine Bourik, le défenseur de Manchester United sera absent durant dix jours, ce qui l’écarte du choc face au Brésil dans six jours.

Selon le journaliste, la blessure d’Ezzalzouli est encore plus sérieuse ; l’inquiétude est grande pour l’attaquant du Real Betis, dont la durée exacte d’indisponibilité doit encore être précisée.

D’autres sources marocaines ont indiqué lundi matin qu’Ezzalzouli souffre d’une grave blessure au genou et pourrait être absent « trois à quatre semaines ».

Le Maroc affrontera le Brésil le 14 juin pour son entrée dans la compétition, puis l’Écosse et Haïti les 20 et 25 juin.