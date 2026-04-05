Deux joueurs de l'Ajax se font carrément moquer par ESPN : « Mais c'est quoi ce bordel ?! Hahahaha »

L'Ajax a de nouveau essuyé un revers cuisant avec sa défaite face au FC Twente, ce qui ne passe bien sûr pas inaperçu dans le studio d'ESPN. Dans l'émission « Dit Was Het Weekend » sur ESPN, Kenneth Perez et Bram van Polen analysent en détail le match de samedi.

Van Polen a constaté qu'Ajax a tenté par moments de mettre une pression haute, mais que Twente a parfaitement su s'en sortir. Selon l'analyste, les visiteurs ont fait preuve de plus de « gogme » dans certaines situations. Il cite notamment le premier but, lors duquel Twente a intelligemment exploité le positionnement d'Ajax.

« On voit qu’un joueur comme Rots se dit : Gaaei continue sa course, donc je vais me placer un peu plus au centre. C’est exactement le genre d’intuition qu’on veut voir », explique Van Polen. De ce fait, l’Ajax n’a pas pu bien couvrir et un espace s’est créé, dont Twente a su tirer pleinement parti. Selon lui, la suite de cette attaque a été marquée par de nombreuses autres erreurs de la part des Amstellodamois.

Van Polen énumère les erreurs qui ont précédé le but encaissé. « Mokio aurait pu le fermer, Weghorst aurait peut-être dû continuer sa course plus longtemps… il y a tellement de choses qui tournent mal. » Il a conclu qu’à l’Ajax, ça ne colle jamais tout à fait et que de petits détails ont de grandes conséquences. « C’est trop facile la façon dont ce ballon finit par finir au fond des filets. »

Perez renchérit et se concentre surtout sur le milieu de terrain de l’Ajax. « Mokio n’est pas fiable. Il ne fait que réagir à ce qui se passe, au lieu d’anticiper », a déclaré Perez. Selon lui, le jeune milieu de terrain n’a pas la capacité de repérer le danger à temps. « Un joueur plus expérimenté serait déjà dans cet espace depuis longtemps et attendrait de voir ce qui va se passer. »

L'analyste danois nuance toutefois les critiques sévères adressées au jeune milieu de terrain. « Écoutez, Sean Steur et Mokio font l'objet de nombreuses critiques, mais ils ont dix-huit ans. Ils ne sont pas censés jouer chaque semaine, mais seulement vingt minutes de temps en temps. À moins d'être du niveau de Gravenberch, il faut les faire progresser en douceur. »

À la fin de l'analyse, l'attention se porte sur le côté droit de l'Ajax, ce qui surprend visiblement Perez. L'analyste a du mal à retenir son rire lorsqu'il demande à Van Polen : « Qu'as-tu pensé du côté droit de l'Ajax ? Est-ce que tu associes ça à l'Ajax ?

« Quand tu penses à l’Ajax, tu penses à Gaaei et Edvardsen ? Hahahaha. C’est quoi ce délire, mec ? », s’exclame Perez avec cynisme.