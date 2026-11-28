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Après un duel animé, l'Eintracht Francfort et le VfB Stuttgart repartent sans victoire dans la course aux places européennes.

Le nul 2-2 (1-1 à la pause) obtenu samedi soir sur la pelouse du VfB profite tout de même davantage à Francfort, invaincu depuis cinq matches officiels, qu'à son hôte. En Bundesliga, Stuttgart compte cinq points de retard sur le Werder Brême, sixième. Francfort en compte trois.

« C'est frustrant », a déclaré le milieu du VfB Angelo Stiller à Sky. « Nous menons 2-1 et, à ce moment-là, on n'a pas l'impression que Francfort pousse. Mais le football est un jeu d'erreurs, le nul est acceptable. » Son équipe doit, selon lui, veiller à nouveau à « aller jusqu'au bout avec les joueurs ».

Dans un match intense, marqué par de nombreux duels âpres, Grischa Prömel (42e) a converti la première occasion franche de Stuttgart pour ouvrir le score. Francfort, mordant et dominateur dans le jeu, a égalisé sur un corner par Ansgar Knauff (45e+2), grâce à une déviation de Deniz Undav qui a rendu le ballon imparable. Le capitaine du VfB a ensuite préparé le but du 2-1 inscrit par Luca Jaquez (53e), mais l'Eintracht a de nouveau répliqué rapidement par l'intermédiaire de l'attaquant international Younes Ebnoutalib (62e).

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Ces derniers temps, le VfB cherchait à retrouver le chemin des filets. « C'est comme si nous étions maudits », avait déclaré son entraîneur Sebastian Hoeneß après la défaite 2-0 face à l'Inter Milan en Ligue des champions. Mais « tôt ou tard », avait assuré l'attaquant Ermedin Demirovic, « le déclic viendra ». Hoeneß a donc procédé à cinq changements dans son onze de départ, avec notamment le retour d'Undav. Du côté de Francfort, l'entraîneur Adi Hütter a prévenu qu'il regardait le VfB « aux jambes », et non à la tête.

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Le perdant de ce duel entre deux clubs historiques aurait du mal à rester au contact des places européennes à l'approche de Noël. L'enjeu se lisait dans le jeu des deux équipes. Francfort a d'abord mieux géré la pression, comme l'ont montré les tentatives de Jonathan Burkardt (16e) et de Lilian Brassier (18e).

Getty Images

La VAR annule le carton rouge de Robin Koch, joueur de Francfort

Le VfB a ensuite lancé Demirovic dans la profondeur. Robin Koch est intervenu avec détermination pour l'Eintracht, et Sascha Stegemann lui a montré le carton rouge (20e). Après les protestations et le visionnage des images, l'arbitre est revenu sur l'expulsion : Koch avait touché le ballon du bout du pied.

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Les deux équipes ont alors pris des risques. Le jeu allait d'un camp à l'autre et, après une demi-heure, il n'était plus question de s'observer. Francfort disputait les duels avec agressivité et récupérait souvent le ballon, mais manquait ensuite de précision dans ses attaques rapides.

Quand les Stuttgarter parvenaient à se dégager par le jeu, ils entraient aussi dans la surface adverse. Mais le vieux problème demeurait : ils ne se procuraient pas de grosses occasions, jusqu'à ce que Prömel marque au premier poteau après une belle passe en profondeur de Demirovic. Knauff a répondu sur corner avec un peu de réussite. En seconde période, Jaquez s'est retrouvé bien trop libre pour placer sa tête caractéristique. Ebnoutalib a conclu sans trembler une passe de Burkardt pour porter le score à 2-2.