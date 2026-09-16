Selon le média espagnol Mundo Deportivo, une obligation d’achat s’applique en cas de maintien d’Espanyol ainsi que d’au moins 20 apparitions en Liga de Zaragoza avec au minimum 45 minutes à chaque fois. Celle-ci serait fixée à huit millions d’euros. Dans ce cas, Zaragoza obtiendrait automatiquement un contrat jusqu’en 2032.

Espanyol a réalisé un début de saison correct et occupe la huitième place après six journées. Son avance sur la zone de relégation est déjà de quatre points. Jusqu’à présent, Zaragoza n’a cependant jamais été titulaire et n’est entré en jeu qu’à trois reprises, dont une fois à la pause, ce qui lui a permis de dépasser les 45 minutes de jeu.

Combien le FC Bayern a-t-il payé pour Bryan Zaragoza ?

Le petit ailier gauche d’1,64 mètre avait rejoint le FC Bayern en 2024 en provenance du FC Grenade pour une indemnité de transfert de 17 millions d’euros. Pour un prêt de six mois, les Munichois ont d’abord payé quatre millions, puis 13 millions pour le transfert définitif qui a suivi.

Zaragoza ne s’est toutefois jamais imposé au FC Bayern. Après seulement sept apparitions avec les Munichois, il est déjà reparti. Ont suivi des prêts au CA Osasuna, au Celta Vigo et, lors de la phase retour de la saison passée, à l’AS Roma. Avec le club italien, il n’a disputé au total que 191 minutes, un bilan décevant.

Cet été, le FC Bayern voulait en réalité absolument vendre l’Espagnol de 25 ans malgré un contrat courant jusqu’en 2029. Mais comme aucun acquéreur ne s’est présenté, il a rejoint Espanyol en prêt peu avant la fin du mercato.

Le directeur sportif Christoph Freund a déclaré au moment de son départ : « Bryan a accumulé différentes expériences lors de ses différentes étapes au cours des deux dernières années. Il doit désormais continuer à se développer dans son environnement familier de la Liga. »