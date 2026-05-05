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Deux clubs de Premier League ont approché Farioli, qui affiche une préférence claire

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Francesco Farioli reste au FC Porto, a confirmé mardi le journaliste spécialisé dans le mercato Nicolo Schira. L’entraîneur italien a bien reçu des offres de Chelsea et d’un autre club de Premier League, mais il devrait rester au Portugal.

Il a été sacré champion du Portugal ce week-end après une victoire 1-0 contre Alverca.

Chelsea, qui a récemment mis fin à sa collaboration avec Liam Rosenior après seulement quatre mois, s’était intéressé au technicien de 37 ans, mais devra se tourner vers une autre option.

Plus tôt dans la saison, il a prolongé son contrat jusqu’en milieu d’année 2028, assorti d’une clause libératoire de vingt millions d’euros.

Le directeur de Porto, André Villas-Boas, entretient d’excellentes relations avec l’ancien coach de l’Ajax et le considère comme un maillon essentiel du projet du club.

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