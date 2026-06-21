Deschamps : « L'Irak n'est pas une petite équipe... et Dembélé va devenir encore plus fort dans cette situation »

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, anticipe un match délicat contre l’Irak et exige de ses joueurs sérieux et concentration maximaux pour assurer la qualification au tour suivant de la Coupe du monde 2026.

Les Bleus affrontent l’Irak mardi prochain, tôt dans la matinée, pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Lors de la conférence de presse de ce dimanche, il a déclaré : « L’Irak n’est pas une petite équipe ; elle s’est qualifiée au Mexique aux dépens de la Bolivie, qui est une équipe très forte. »

Il a ajouté : « L’Irak a fait match nul contre l’Espagne (en match amical) et a réalisé une bonne performance face à la Norvège. Leur jeu est bien rodé, ils savent ce qu’ils font et font preuve d’une bonne compréhension technique. »

« Nous ne devons pas aborder cette rencontre en pensant que ce sera facile. Il faut garder le même sérieux et la même concentration pour valider notre qualification », a-t-il ajouté, cité par la chaîne française RMC Sport.

« Tous les joueurs doivent être en phase les uns avec les autres. Le positionnement de départ peut évoluer, tout dépendra des mouvements de l’adversaire », précise-t-il.

L’entraîneur des Bleus a poursuivi : « Des ajustements sont possibles, mais l’objectif reste de gagner et de valider notre qualification dès ce deuxième match. Tous les joueurs sont rétablis, ce qui ne m’empêchera peut-être pas d’effectuer des changements. »

Il a conclu : « Le onze de départ face au Sénégal ne peut pas enchaîner tous les matchs. Une vingtaine de joueurs sont prêts à débuter, je serai donc peut-être contraint d’effectuer quelques changements. »

Interrogé sur la performance d’Ousmane Dembélé face au Sénégal, il a analysé : « Nous lui mettons la pression, et un bilan s’impose. Il a connu des difficultés en première période, comme toute l’équipe, tant en raison de la qualité de la sélection sénégalaise que de nos propres erreurs techniques. »

Il a ajouté : « Ousmane joue en attaquant pur au Paris Saint-Germain, ce qui n’est pas le cas ici. Des ajustements sont donc nécessaires, même si Ousmane a été bien meilleur en deuxième mi-temps et s’il dépend aussi des autres. »

Il a souligné : « La sélection sénégalaise a fermé le milieu de terrain, et nous étions trop présents à cet endroit. Dès que nous avons réussi à ouvrir des espaces et à forcer leurs arrières latéraux à s’écarter, cela nous a offert davantage d’espace. »

Concernant l’état de forme de Dembélé, il a ajouté : « Il a franchi ce cap : il a enchaîné une dizaine de titularisations en Ligue 1. Il n’éprouve aucune douleur et n’est pas limité physiquement. Sa saison a été irrégulière, mais il était bien géré au Paris Saint-Germain. Rien ne l’empêche d’avancer ; il a juste besoin de plus de liberté pour s’exprimer. Je suis convaincu qu’il va encore progresser. »

Concernant les points positifs, il a souligné : « Notre capacité à marquer et à presser l’adversaire, même si cela n’a pas été le cas en première période. Nous allons peaufiner ces aspects, quitte à effectuer quelques ajustements, pour être aussi dangereux et efficaces que possible. »

Concernant les conditions climatiques, il a ajouté : « Nous savions que la chaleur serait au rendez-vous, et c’est le cas. Si la pluie intervient, elle rendra la pelouse plus souple. L’herbe est désormais plus dense. Il fait chaud, et nous avons connu des averses à Boston, mais nous ne nous en plaindrons pas. La chaleur a son impact, mais un peu de fraîcheur nous conviendrait aussi. »

Il a conclu : « Nous ferons tout notre possible pour nous qualifier. Le troisième match sera décisif pour déterminer le classement. Après cela, nos parcours divergeront pour la suite du tournoi. Mais concentrons-nous sur chaque étape l’une après l’autre. »

Les Bleus disputeront leur troisième match de poules face à la Norvège vendredi soir.