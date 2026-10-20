Les répercussions des émeutes et des actes de vandalisme qu'a connus Paris se sont étendues au monde du football, après que les réseaux sociaux ont fait circuler une vidéo montrant deux individus masqués s'emparant d'un maillot et d'un brassard de capitaine du FC Barcelone, portant la signature de la légende argentine Lionel Messi, dans un magasin situé près de la place de la République, dans la capitale française.

La vidéo montre les deux individus exhibant les deux pièces devant la caméra, au milieu du chaos qui a accompagné les actes de vandalisme dans le secteur, tandis que l'affaire suscite des craintes quant au sort de souvenirs sportifs rares dotés d'une grande valeur matérielle et sentimentale, d'autant qu'ils sont liés à l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football.

L'incident intervient en pleine atmosphère entourant la rencontre attendue entre le Paris Saint-Germain et le Barça en Ligue des champions, à un moment où les deux clubs sont associés à des étapes importantes du parcours de Messi, qui a évolué sous les couleurs du club catalan avant son transfert au club parisien en 2021.

Les maillots de Messi se vendent à des millions de dollars

Les pièces dérobées revêtent une importance particulière au regard de la valeur élevée dont bénéficient les objets originaux de Messi sur le marché des souvenirs sportifs, leurs prix variant en fonction du match lors duquel ils ont été portés, de leur importance dans sa carrière, de leur état et de leur rareté, outre la présence de sa signature.

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Messi avait déjà vendu six maillots qu'il avait portés lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, dont il a remporté le titre avec la sélection argentine, lors d'une vente aux enchères publique en 2023, pour un montant total ayant dépassé les 7 millions de dollars, selon les rapports publiés à l'époque.

Bien qu'il soit difficile de déterminer la valeur exacte du maillot et du brassard de capitaine dérobés sans en connaître les détails et l'historique, leur lien avec Messi et la présence de sa signature pourraient leur conférer une grande valeur auprès des collectionneurs d'objets sportifs.

La valeur réelle du butin demeure indéterminée, et les informations disponibles ne comportent aucun détail confirmé quant à l'identité des deux individus ou à la récupération des deux pièces, alors que la vidéo continue de circuler sur les plateformes de réseaux sociaux.