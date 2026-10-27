Le Marocain Achraf Hakimi a fait le buzz sur les réseaux sociaux après la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais sur le score de 2-0 hier soir, lundi, en championnat de France.

Le joueur marocain, qui était le capitaine de l'équipe en l'absence de Marquinhos, est apparu avec un nouveau look et des tresses, une coupe de cheveux qui n'est pas passée inaperçue.

De son côté, le compte officiel du championnat de France a commenté ce changement en publiant un message amusant : « Nouvelle coupe de cheveux, mais toujours la même élégance remarquable. »

L'international marocain a rapidement répondu avec humour : « Des tresses bien serrées, tout comme mon attachement à Paris », le tout accompagné d'un émoji hilare.

Après son absence à la cérémonie du Ballon d'Or à Londres, Hakimi a occupé la treizième place du classement mondial, une position qui peut sembler sévère au regard de sa saison, même si sa prestation face à Lyon a été entachée de quelques erreurs techniques inhabituelles.