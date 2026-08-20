De nombreux supporters de l’Ajax sont furieux contre KIJK jeudi soir, alors que le match entre le FC Sion et l’Ajax doit être diffusé via un stream payant. Juste avant le coup d’envoi, plusieurs spectateurs signalent que la diffusion saccade, se fige ou ne veut pas démarrer du tout, alors qu’ils ont payé 4,99 euros pour pouvoir suivre la rencontre.

Le match des barrages de la Ligue Europa Conférence n’est pas diffusé sur une chaîne de télévision classique. Comme les droits de diffusion des matches des tours préliminaires appartiennent au club qui reçoit, le FC Sion pouvait décider à quelle partie les droits seraient vendus. Alors que les précédents déplacements européens de l’Ajax à Vojvodina et Shelbourne avaient été diffusés sur Ziggo Sport, Sion a cette fois choisi KIJK.

KIJK propose donc FC Sion - Ajax en pay-per-view. Les supporters doivent créer un compte gratuit puis payer 4,99 euros pour le livestream, qui devait ouvrir vers 20 heures avant le coup d’envoi de 20 h 15. Le stream peut être regardé notamment sur ordinateur portable, tablette, smartphone et smart TV, mais c’est justement au moment de l’ouverture de la diffusion que beaucoup de fans rencontrent des problèmes.

Sur X, la frustration monte donc rapidement. Jeffrey réagit avec cynisme : « Formidable, tu paies cinq euros et ensuite le stream ne fonctionne pas. Quelle surprise, encore une fois. » Un autre utilisateur signale lui aussi des problèmes : « Le stream de FC Sion - Ajax ne fonctionne pas. J’ai bien payé cinq euros. KIJK affiche le message d’erreur 224003. »

D’autres supporters demandent désormais ouvertement à KIJK de leur rembourser leur argent. Rick est bref : « Oui, je veux être remboursé ! », tandis que Saskia est tout aussi claire : « Donc, comment puis-je récupérer mon argent le plus vite possible ? » Léon considère ces problèmes comme un très mauvais début de diffusion et écrit : « Bravo chez KIJK, ça tourne déjà mal. »

Des critiques se font également entendre depuis l’étranger. KIJK avait indiqué au préalable que le livestream serait disponible dans le monde entier, à l’exception de la Suisse, mais Cita affirme malgré tout rencontrer des problèmes depuis l’Espagne. « Vous pouvez regarder le match de l’Ajax partout, sauf en Espagne. C’était pourtant aussi possible sur votre lieu de vacances ? », s’interroge la supportrice.