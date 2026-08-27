Youri Regeer ne s’est vraiment pas rendu populaire auprès d’une grande partie du public amstellodamois durant les vingt premières minutes d’Ajax - FC Sion. Le milieu de terrain a perdu le ballon à deux reprises de manière totalement inutile et dangereuse au milieu de terrain, avant de perdre également le duel décisif sur le 1-1 de Winsley Boteli.

Sur cette égalisation, Regeer a laissé son adversaire direct passer devant lui, avant que Boteli ne propulse un centre dévié derrière Marc-André ter Stegen. Cela a immédiatement provoqué un flot de critiques, d’autant plus que Regeer a de nouveau perdu le ballon peu après, avant d’indiquer qu’il ne se sentait pas totalement bien.

À la 22e minute, le match de Regeer était déjà terminé et il a été remplacé par Jorthy Mokio.

Beaucoup de supporters de l’Ajax estiment que Regeer n’a pas le niveau pour le poste de numéro six. « Indice numéro 524 qu’il faut un nouveau numéro six », écrit quelqu’un sur Ajax Showtime, avant qu’un autre n’ajoute : « Tant que c’est notre milieu de terrain, on continuera à avoir des problèmes. Un milieu de terrain bon et équilibré est le moteur de ton équipe. »

La prestation défensive de Regeer sur l’égalisation est elle aussi vivement pointée du doigt. « Regeer est encore bien derrière son homme », écrit quelqu’un avec sarcasme, tandis qu’un autre développe davantage : « Ce centre qu’on le laisse adresser sans être inquiété est absurde, et ce que fait ensuite Regeer est une parodie de défense. » Certaines réactions vont encore plus loin. « J’espère ne plus jamais le revoir. Mon Dieu », écrit quelqu’un, tandis qu’un autre conclut : « Regeer ne peut vraiment plus continuer comme ça. »

Après la sortie de Regeer, Steven Berghuis prend ensuite à son tour pour son grade. L’ailier droit ne donne absolument pas satisfaction selon beaucoup de fans, ses nombreuses pertes de balle et son manque de dangerosité suscitant surtout l’irritation. « Berghuis reprend parfaitement le rôle de perdant de balle laissé par Regeer », écrit quelqu’un de manière éloquente.

Les critiques envers le vétéran n’ont ensuite fait que s’intensifier. « Berghuis, le maillon faible, encore une fois », affirme un supporter, tandis qu’un autre fan de l’Ajax juge : « Berghuis a vraiment dépassé son meilleur niveau. Il est devenu si faible. » On peut aussi lire : « Berghuis n’a pas les jambes, encore très moyen. »



