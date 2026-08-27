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AMSTERDAM - (Top row lr) AFC Ajax goalkeeper Marc-AndrÃ ter Stegen, Aaron Bouwman of AFC Ajax, Tolu Arokodare of AFC Ajax. Youri Baas of AFC Ajax, Steven Berghuis of AFC Ajax, Caio Henrique of AFC Ajax (bottom row) Lucas Rosa of AFC Ajax, Abdallah Ouazane of AFC Ajax, Youri Regeer of AFC Ajax, Julian Brandt of AFC Ajax, Davy Klaassen of AFC Ajax during the UEFA Conference League play-off second leg match between AFC Ajax and FC Sion at the Johan Cruijff ArenA on 27 August 2026 in Amsterdam, the Netherlands. MAURICE VAN STEEN ANP xVIxANPxSportx xxANPxIVx 566383492 originalFilename: 566383492.jpgImago
Jeroen van Poppel

Traduit par

Des supporters de l’Ajax en colère exigent le départ de deux de leurs propres joueurs

Ajax vs Sion
Ajax
Sion
Ligue Conférence, Qualification

Youri Regeer ne s’est vraiment pas rendu populaire auprès d’une grande partie du public amstellodamois durant les vingt premières minutes d’Ajax - FC Sion. Le milieu de terrain a perdu le ballon à deux reprises de manière totalement inutile et dangereuse au milieu de terrain, avant de perdre également le duel décisif sur le 1-1 de Winsley Boteli.

Sur cette égalisation, Regeer a laissé son adversaire direct passer devant lui, avant que Boteli ne propulse un centre dévié derrière Marc-André ter Stegen. Cela a immédiatement provoqué un flot de critiques, d’autant plus que Regeer a de nouveau perdu le ballon peu après, avant d’indiquer qu’il ne se sentait pas totalement bien.

À la 22e minute, le match de Regeer était déjà terminé et il a été remplacé par Jorthy Mokio.

Beaucoup de supporters de l’Ajax estiment que Regeer n’a pas le niveau pour le poste de numéro six. « Indice numéro 524 qu’il faut un nouveau numéro six », écrit quelqu’un sur Ajax Showtime, avant qu’un autre n’ajoute : « Tant que c’est notre milieu de terrain, on continuera à avoir des problèmes. Un milieu de terrain bon et équilibré est le moteur de ton équipe. »

La prestation défensive de Regeer sur l’égalisation est elle aussi vivement pointée du doigt. « Regeer est encore bien derrière son homme », écrit quelqu’un avec sarcasme, tandis qu’un autre développe davantage : « Ce centre qu’on le laisse adresser sans être inquiété est absurde, et ce que fait ensuite Regeer est une parodie de défense. » Certaines réactions vont encore plus loin. « J’espère ne plus jamais le revoir. Mon Dieu », écrit quelqu’un, tandis qu’un autre conclut : « Regeer ne peut vraiment plus continuer comme ça. »

Après la sortie de Regeer, Steven Berghuis prend ensuite à son tour pour son grade. L’ailier droit ne donne absolument pas satisfaction selon beaucoup de fans, ses nombreuses pertes de balle et son manque de dangerosité suscitant surtout l’irritation. « Berghuis reprend parfaitement le rôle de perdant de balle laissé par Regeer », écrit quelqu’un de manière éloquente.

Les critiques envers le vétéran n’ont ensuite fait que s’intensifier. « Berghuis, le maillon faible, encore une fois », affirme un supporter, tandis qu’un autre fan de l’Ajax juge : « Berghuis a vraiment dépassé son meilleur niveau. Il est devenu si faible. » On peut aussi lire : « Berghuis n’a pas les jambes, encore très moyen. »


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