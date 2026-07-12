Mardi dernier, lors d’un match amical entre le club amateur FC ‘s-Gravenzande et l’ADO Den Haag (0-6), Sil, un jeune supporter de huit ans, a été menacé pour avoir porté un maillot de l’Ajax.

Sa mère, Stephany, a relaté les faits au journal Algemeen Dagblad. « C’est un vrai fan de foot et il suit tout ce qui se passe. Peu importe où il va, il aime tous les clubs. Quand il s’est dirigé vers le banc de touche de l’ADO pour prendre quelques photos avec les joueurs, il est revenu en pleurant et a crié qu’il voulait partir d’ici le plus vite possible et ne plus jamais revenir. En tant que mère, ça vous brise le cœur dans un moment pareil. »

Des supporters de l’ADO, mécontents de voir l’enfant arborer un maillot d’Ajax, l’ont alors apostrophé de manière choquante. « On a dit à un enfant de 8 ans : “Tu ferais mieux d’enlever ce maillot, sinon tu vas te faire tabasser.” Ce sont des mots très durs », rapporte Stephany. « C’est un match amical, qui plus est dans son propre club. On ne s’attend vraiment pas à ça. »

Escortés par des agents de sécurité craignant une « escalade », Sil et Stephany ont alors quitté les lieux. Peu après, le jeune supporter est revenu, cette fois habillé d’un maillot de l’équipe nationale des Pays-Bas. « J’ai tenté de le rassurer en lui disant : “Profite de la soirée et prends tes photos.” »

De retour, Stephany remarque un autre jeune supporter, lui aussi en maillot de l’Ajax. Elle l’écarte dans la salle du conseil, où l’on récupère un maillot de la boutique officielle pour le changer.

Aujourd’hui, la consternation prévaut après les faits de mardi. « Un enfant de 8 ans doit pouvoir, dans certaines limites, porter ce qu’il veut. Ce n’est pas un supporter qui cherche à provoquer. C’est simplement un enfant qui aime le football », explique Stephany. « Malheureusement, on trouve ce genre de supporters partout, dans tous les clubs. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais ça arrive. »

Le directeur du club, John Jonk, confirme l’incident et le déplore vivement. « Nous sommes un club amateur où les enfants portent toutes sortes de maillots. Chacun doit pouvoir porter ce qu’il ou elle aime, surtout les jeunes enfants. Que cela arrive à un petit garçon de huit ans, c’est pour nous le monde à l’envers. Cela ne correspond pas à l’esprit de notre club. »