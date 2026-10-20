Le Paris Saint-Germain a poursuivi ses démonstrations offensives convaincantes en Ligue des champions pour la saison 2026-2027, après s'être imposé parmi les équipes les plus prolifiques en début de compétition, réalisant des statistiques exceptionnelles qui reflètent sa force devant le but.

Le Paris Saint-Germain a signé une précieuse victoire face à son hôte le Barça sur le score de 4-2 ce mardi soir, lors du choc de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition continentale.

Ce succès intervient après ses victoires contre le Slovan Bratislava 6-1 et Manchester City 4-2.

Selon les statistiques du réseau « Opta », le club parisien a porté son total à 14 buts lors de ses trois premiers matches dans la compétition, égalant ainsi le record établi à ce stade sur une même saison, un chiffre atteint par Arsenal lors de la saison 2010-2011.

Les indicateurs de cette supériorité offensive ne s'arrêtent pas là, puisque le Paris Saint-Germain a poursuivi son éclat sur sa pelouse, après avoir marqué au moins 4 buts dans chacun de ses trois derniers matches à domicile en Ligue des champions, une série qu'aucune équipe n'avait réalisée depuis le Barça, qui avait inscrit ce nombre de buts sur 4 matches durant la période allant de septembre 2016 à mars 2017.

Ces chiffres offrent au Paris Saint-Germain un sérieux élan dans son parcours européen et confirment sa capacité à transformer ses rencontres à domicile en démonstrations offensives riches en buts, alors que l'équipe aspire à poursuivre la lutte pour le titre continental.

Avec ce départ remarquable, le Paris Saint-Germain se place devant l'occasion de continuer à écrire des records, mais le plus grand défi restera de conserver la même efficacité offensive face à des adversaires qui se renforcent au fil des étapes de la compétition.