Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Lionel Messi - Inter Miami 2026Getty

Traduit par

Des souvenirs amers avec le Bayern : 90 minutes séparent Messi du cauchemar de 2013

Inter Miami CF vs CF Montreal
Inter Miami CF
CF Montreal
Major League Soccer
L. Messi
FC Barcelone
Bayern Munich
É.-U.
Canada
Argentine
Espagne
Allemagne

Malgré ses buts inscrits avec l'Inter Miami, la star argentine Lionel Messi n'est plus qu'à 90 minutes d'égaler la pire série de matches sans la moindre victoire de sa carrière professionnelle.

Selon le journal espagnol AS, Messi a disputé 4 matches consécutifs avec l'Inter Miami sans obtenir la victoire, et si l'équipe échoue à s'imposer face à Montréal samedi prochain, il égalera la pire série négative de sa carrière footballistique.

La récente défaite subie par la formation de l'entraîneur Guillermo Hoyos a compliqué la situation de Messi, sachant que la pire série de sa carrière professionnelle remonte à 2013 avec le Barça, lorsqu'il avait disputé cinq matches consécutifs sans la moindre victoire.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Hoyos a déclaré après la défaite de l'Inter Miami face au Toronto FC : « Tout ce qui se passe en ce moment relève de ma responsabilité. Ce que nous traversons fait souffrir tout le monde, et l'inquiétude est bien présente. »

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
CF Montreal crest
CF Montreal
MTL

L'Inter Miami avait déjà connu une situation similaire au cours de l'année 2025, lorsqu'il n'était pas parvenu à s'imposer durant quatre matches consécutifs, après deux nuls et deux défaites, mais il avait ensuite réussi à enchaîner 5 victoires consécutives.

Quant à la pire série de la carrière professionnelle de Messi, elle est survenue avec le Barça en 2013, lorsque l'équipe n'avait pas réussi à s'imposer lors de 5 matches consécutifs, concédant des nuls face au Celta Vigo, au Paris Saint-Germain à deux reprises et à l'Athletic Bilbao, tout en subissant une lourde défaite face au Bayern Munich sur le score de 4-0 en Ligue des champions.

À lire aussi :
« En deçà du niveau et partial en faveur du Real » : révélation sur l'arbitre du match Real Madrid - Sociedad

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google