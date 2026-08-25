Malgré ses buts inscrits avec l'Inter Miami, la star argentine Lionel Messi n'est plus qu'à 90 minutes d'égaler la pire série de matches sans la moindre victoire de sa carrière professionnelle.

Selon le journal espagnol AS, Messi a disputé 4 matches consécutifs avec l'Inter Miami sans obtenir la victoire, et si l'équipe échoue à s'imposer face à Montréal samedi prochain, il égalera la pire série négative de sa carrière footballistique.

La récente défaite subie par la formation de l'entraîneur Guillermo Hoyos a compliqué la situation de Messi, sachant que la pire série de sa carrière professionnelle remonte à 2013 avec le Barça, lorsqu'il avait disputé cinq matches consécutifs sans la moindre victoire.

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Hoyos a déclaré après la défaite de l'Inter Miami face au Toronto FC : « Tout ce qui se passe en ce moment relève de ma responsabilité. Ce que nous traversons fait souffrir tout le monde, et l'inquiétude est bien présente. »

L'Inter Miami avait déjà connu une situation similaire au cours de l'année 2025, lorsqu'il n'était pas parvenu à s'imposer durant quatre matches consécutifs, après deux nuls et deux défaites, mais il avait ensuite réussi à enchaîner 5 victoires consécutives.

Quant à la pire série de la carrière professionnelle de Messi, elle est survenue avec le Barça en 2013, lorsque l'équipe n'avait pas réussi à s'imposer lors de 5 matches consécutifs, concédant des nuls face au Celta Vigo, au Paris Saint-Germain à deux reprises et à l'Athletic Bilbao, tout en subissant une lourde défaite face au Bayern Munich sur le score de 4-0 en Ligue des champions.

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