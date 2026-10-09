Le Real Madrid traverse toujours une crise, et la trêve internationale n'a pas aidé à améliorer la situation sportive du club madrilène, notamment en raison du comportement de Kylian Mbappé.

Le journal Sport a indiqué que Mbappé, au lieu de se remettre de ses problèmes physiques, a décidé de passer quelques jours en compagnie de sa compagne actuelle, Ester Expósito, en France et en Suisse.

L'une des images les plus controversées est celle où Mbappé est apparu en train de faire du vélo, une activité qui lui est interdite, comme l'a reconnu l'entraîneur José Mourinho dans une interview.

Les supporters du Real Madrid en ont assez de ce genre de comportements et ont appelé à organiser une protestation pour exprimer leur mécontentement. Ce rassemblement aura lieu quelques minutes avant la rencontre face à Villarreal, demain samedi.

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« Sifflets au Santiago Bernabéu : le Bernabéu prend la parole », tel est le slogan choisi par les protestataires pour exprimer leur colère, et il a commencé à se répandre largement sur les réseaux sociaux.

Trois noms sont dans le viseur : Mbappé, Vinícius et Florentino Pérez.

Dans l'émission El Chiringuito, présentée par Josep Pedrerol, les analystes ont débattu des situations sportive et sociale que traverse le club madrilène.

Josep Pedrerol a été l'un des plus critiques à l'égard de cette protestation, entamant son propos en ces termes : « Les supporters du Barça doivent beaucoup remercier les supporters du Real Madrid de siffler les joueurs de leur propre équipe. »

Pedrerol estime que Joan Laporta, le président du Barça, est très heureux de tout ce qui se passe au sein du Real Madrid, précisant que « les supporters du Bernabéu qui sifflent les joueurs, cela joue en faveur du Barça ».

Le journaliste sportif ne peut comprendre la position de tous ceux qui vont siffler les joueurs du Real Madrid, allant jusqu'à mettre en doute leur appartenance au club madrilène, en déclarant : « J'ai l'impression que ce sont des supporters du Barça. »

Toutefois, la situation serait tout à fait différente si le Real Madrid se montrait incapable de battre Villarreal, puisque Pedrerol a affirmé : « C'est différent si l'on arrive à la 90e minute et que je constate que l'équipe ne pourra pas revenir au score et que les joueurs ne courent pas. Dans ce cas, je n'interviendrais pas. Il est normal que les supporters expriment leur mécontentement, mais pas avant cela. »