Des propos très durs après le match Pays-Bas - Tunisie : « De simples amateurs… Ça ne vaut même pas le coup d'y jeter un œil ! »

Hans Kraay junior se montre modérément optimiste après la prestation des Néerlandais jeudi soir. Rapidement devant au score (2-0), les Oranje ont ensuite géré leur avantage pour battre la Tunisie 3-1 et terminer en tête de leur groupe.

Grâce à ce succès aisé, les Néerlandais préparent désormais leur match à élimination directe face au Maroc, deuxième de son groupe derrière le Brésil. Le vainqueur de cette rencontre affrontera en huitièmes de finale le Canada ou l’Afrique du Sud pour une place en quarts.

Au micro d’« WK Praat » sur ESPN, Kraay junior évoque « une victoire logique, obtenue grâce à quelques grands joueurs ». Il cite notamment Denzel Dumfries et Brian Brobbey comme exemples.

« Depuis la rencontre face au Japon, il a retrouvé son rythme habituel avec ses centres puissants », analyse Kraay junior à propos du latéral droit, futur joueur du Real Madrid. C’est d’ailleurs sur l’un de ces centres que les Oranje ont ouvert le score dès la 2^e minute et demie : Ellyes Skhiri a dévié le ballon dans ses propres filets juste avant que Brobbey ne le pousse au fond.

« Brobbey fait également bonne impression, poursuit Kraay junior. Il apporte beaucoup à la sélection néerlandaise, surtout face à des blocs défensifs. C’est un vrai plaisir de le servir. Et on oublie trop souvent qu’il a gagné en profondeur dans son jeu. »

Pérez nuance toutefois cette victoire : la Tunisie n’est pas un véritable étalon, selon lui. « Un match comme celui-ci, c’est quand même des professionnels contre des amateurs », juge l’analyste danois.

Les Nord-Africains, rentrés chez eux sans le moindre point ni gloire, n’ont guère impressionné. « Un simple match de préparation, comme si un club d’Eredivisie affrontait le VV Spanbroek. La manière dont le gardien réagit, dont les joueurs se déplacent… ce sont tout bonnement des amateurs. Rien de bien regardable. »