« Des montagnes russes » : l’entraîneur du Bayern Aaron Danks évoque l’évolution de Lennart Karl

« Je suis entraîneur depuis longtemps et j’ai travaillé la plupart du temps avec de jeunes joueurs », a déclaré Danks lors d’une conférence de presse vendredi, faisant référence à ses nombreuses années passées dans le secteur de la formation de la fédération anglaise de football (FA).

Le remplaçant de Vincent Kompany, malade, a poursuivi : « Ce que traverse Lenny en ce moment est tout à fait normal. Tout le monde s’attend à une trajectoire rectiligne menant directement au sommet, et l’espère. Mais en réalité, c’est comme des montagnes russes : il y a des hauts et des bas, des fluctuations de performance, des moments où la confiance en soi est grande et d’autres où elle est faible. Nous croyons en lui, nous le soutenons et nous l’encourageons à travailler dur. »

Depuis son émergence fulgurante l’automne dernier, la progression de l’ailier droit de 18 ans marque le pas. Plusieurs blessures l’ont freiné lors de la phase retour, ce qui l’a finalement privé de la Coupe du monde. Karl a déçu en début de saison, mais il a récemment montré des signes de progrès et a été titularisé deux fois de suite.

Uli Hoeneß et Max Eberl ont émis des critiques à l’égard de Lennart Karl

Lors de la victoire 6-1 contre le 1. FC Magdebourg mercredi, Karl s’est illustré avec une superbe passe en profondeur à l’origine du but du 1-0 de Michael Olise, ainsi qu’une passe décisive sur celui du 4-1. « Lors des deux derniers matches, il a montré des signes vraiment encourageants. Il a travaillé dur, a très bien rempli son rôle défensif pour l’équipe et a montré par moments une réelle qualité », a estimé Danks. Au total, Karl a disputé 443 minutes en onze apparitions cette saison. Il a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

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Ces derniers temps, plusieurs dirigeants ont critiqué Karl, notamment pour son comportement en dehors du terrain et sur les réseaux sociaux. Le président d’honneur Uli Hoeneß a annoncé une « discussion sérieuse » avec Karl. Après le match contre Magdebourg, le directeur sportif Max Eberl a évoqué « un ou deux écarts » et déclaré : « Lenny doit montrer sur le terrain qu’il sort de ce creux. » Lors du choc de Bundesliga contre le Borussia Dortmund samedi (18 h 30), Karl n’entrera selon toute vraisemblance qu’en cours de match.