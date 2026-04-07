Des messages codés à l'intention de la FIFA… Une escalade qui menace la Coupe du monde 2026

La tension monte à l'approche de la Coupe du monde, après qu'un syndicat représentant environ deux mille employés du secteur de la restauration au sein du stade « SoFi » aux États-Unis a menacé de se mettre en grève, une initiative qui pourrait perturber les préparatifs du tournoi tant attendu à Los Angeles.

Dans un communiqué publié ce lundi, le syndicat « Unite Local 11 » a appelé la Fédération internationale de football (FIFA) à écarter les services américains de l'immigration et des douanes de tout rôle lié à l'organisation des matchs de la Coupe du monde à Los Angeles, avertissant que le non-respect de ces revendications pourrait pousser les travailleurs à intensifier leur action.

Le syndicat, qui représente les cuisiniers et les employés des bars du stade d’Anglewood, a précisé que ses membres continuaient de travailler sans contrat officiel, alors que le coup d’envoi de la Coupe du monde approche, ce qui suscite de vives inquiétudes quant à leurs droits et leurs conditions de travail pendant cet événement mondial, selon Sky News.

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Le syndicat a présenté trois revendications principales à la FIFA et au propriétaire du stade, « Cronky Sports & Entertainment », à savoir une déclaration officielle garantissant que les services de l'immigration et des douanes ou les gardes-frontières ne seront pas impliqués dans les événements du championnat, ainsi que la protection des emplois des travailleurs sous sa tutelle et l'amélioration de l'environnement de travail, sans oublier le soutien aux programmes de logement à bas prix pour les travailleurs du secteur de l'hôtellerie.

Ces mesures font suite aux déclarations du directeur par intérim de l’administration américaine de l’immigration et des douanes, Todd Lyons, qui a affirmé que l’administration jouerait un « rôle majeur » pendant la Coupe du monde, ce que le syndicat a considéré comme une menace directe pour la sécurité des travailleurs et des spectateurs à Los Angeles.

En revanche, la FIFA n'a émis aucun commentaire officiel à ce jour, et les responsables du stade « SoFi » ont gardé le silence et refusé de s'exprimer sur cette crise qui s'aggrave.

Le syndicat a ajouté qu'il cherchait également à obtenir des garanties quant à la non-utilisation des technologies d'intelligence artificielle pendant le tournoi, au cas où cela entraînerait une réduction des opportunités d'emploi ou la suppression de certains postes.

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Les revendications du syndicat ne se sont pas limitées aux aspects professionnels, mais ont lié leurs actions à des enjeux plus larges liés à la hausse des coûts du logement dans la région de Los Angeles, en particulier à « Inglewood », demandant le soutien du fonds pour le logement des travailleurs, l'imposition de restrictions sur les loyers à court terme, ainsi que l'adoption de politiques fiscales visant à financer le logement abordable et à protéger les familles d'immigrés.

Kurt Petersen, coprésident du syndicat, a déclaré dans un communiqué officiel : « La FIFA et les entreprises sponsors vont engranger des milliards de dollars grâce à l’organisation de cet événement, tandis que le rôle essentiel joué par les cuisiniers, les ouvriers et les employés des stands, qui constituent la colonne vertébrale du succès de la compétition, est ignoré. »

Le syndicat a affirmé avoir tenté à plusieurs reprises d’organiser des réunions avec la FIFA depuis que Los Angeles a été choisie comme ville hôte, mais toutes ses tentatives ont été ignorées, selon ses propres termes.

Los Angeles doit accueillir huit matchs de la Coupe du monde au stade « SoFi », à commencer par la rencontre entre les États-Unis et le Paraguay le 12 juin, dans une atmosphère tendue qui pourrait jeter une ombre sur le déroulement du tournoi.