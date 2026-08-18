Des menaces de mort font changer la position de Corinthians à l'égard de Depay

Osmar Stabile, le président du club brésilien de Corinthians, a annoncé la prolongation du contrat de l'attaquant international néerlandais Memphis Depay, et ce une semaine seulement après la décision du club de ne pas prolonger son bail, une décision qui avait déclenché une vague de colère parmi les supporters, allant jusqu'à des menaces de mort adressées à la direction du club.

Dans des déclarations rapportées par le quotidien espagnol « Marca », Stabile a confirmé que l'ancien attaquant de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone signera un nouveau contrat de deux ans, le liant ainsi jusqu'à la mi-2028, après avoir obtenu l'approbation du conseil d'administration de Corinthians lors d'une réunion tenue hier lundi.

Le président du club a déclaré à ce sujet : « Dieu merci, les choses se sont bien passées et nous avons obtenu les voix nécessaires à l'approbation. Nous ressentons désormais un soulagement après avoir réussi à clore ce dossier. »

Le président du club a révélé que Depay, qui évolue à Corinthians depuis septembre 2024, a accepté de réduire considérablement les conditions de son contrat, arrivé à échéance à la fin du mois de juillet dernier.

Le club avait annoncé mardi dernier, dans un communiqué officiel, qu'il ne prolongerait pas le contrat de l'attaquant âgé de 32 ans pour des raisons financières, affirmant que « l'engagement dans un nouveau contrat de cette ampleur n'est pas compatible, à l'heure actuelle, avec la stabilité financière nécessaire pour garantir la pérennité du club ».

Ce revirement est intervenu après une vive colère qui s'est emparée des supporters du club : la direction a reçu des menaces directes, tandis qu'un groupe de supporters ultras s'est rassemblé devant le domicile de Stabile, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Partez, sales rats » et « La discipline, c'est fini ».

Depay lui-même avait adressé de vives critiques au club, l'accusant de manquer à ses promesses. Il avait écrit sur son compte de réseaux sociaux : « Je suis très déçu par la décision de Corinthians de ne pas respecter notre accord de prolongation de contrat de deux années supplémentaires, alors que cette prolongation avait été explicitement convenue avec le président du club ainsi qu'avec les directions sportive, juridique et financière, avant que certains ne décident de rompre cet engagement. »

Peu de temps après ces événements, le club a repris les négociations avec le joueur, aboutissant à son maintien au sein de l'équipe entraînée par l'ancien sélectionneur de la sélection brésilienne, Fernando Diniz. Stabile a expliqué : « Sur la base des évaluations et du travail que nous avons menés dans les secteurs juridique, administratif et financier, il nous est devenu possible d'honorer la valeur de ce contrat. »

Il convient de rappeler que la star néerlandaise a disputé jusqu'à présent 79 matchs sous le maillot de Corinthians, inscrivant 20 buts et délivrant 15 passes décisives, contribuant directement au sacre de l'équipe dans les deux compétitions que sont le « Campeonato Paulista » et la Coupe du Brésil en 2025.