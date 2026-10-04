L’ailier de 30 ans est toujours soumis à une énorme pression d’attente sur les rives du Bosphore. Lors de ses sept premières apparitions officielles de la saison en cours, l’ancien joueur du Bayern n’a été impliqué sur aucun but.

Selon les informations du journal sportif turc, la rencontre avec Sane doit avoir lieu avant les prochaines rencontres de Süper Lig contre Kasimpasa ainsi que de Ligue des champions contre le FC Barcelone. La direction du club espère que cet échange permettra non seulement d’éclaircir les causes de sa méforme, mais exige également de son gros salaire une hausse rapide de ses performances. Les deux prochaines rencontres sont ainsi déjà considérées en interne comme des tests décisifs pour Sane.

La situation de l’international allemand aux 80 sélections, qui n’a récemment pas non plus été retenu par le sélectionneur Jürgen Klopp pour l’équipe d’Allemagne, chez les Jaune et Rouge est tendue depuis des semaines. Dès le début du mois de septembre, le journal Sabah faisait déjà état de nettes dissensions.

Selon ces informations, Sane était mécontent de son temps de jeu et envisageait même, un temps, un départ anticipé. En interne, il aurait perdu son sang-froid en raison de son rôle de joueur de complément. Sane avait alors clairement fait savoir qu’il ne se considérait aucunement comme un remplaçant destiné à de courtes entrées en jeu et que cette situation ne correspondait pas à ses exigences.

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Leroy Sane toujours sans implication sur un but avec Galatasaray

Le début de la nouvelle saison a déjà été décevant pour le gaucher. Certes, il figurait encore dans le onze de départ lors de la 1re journée, lors du match nul 2-2 contre le promu Corum FK, et a disputé 89 minutes, mais après la faible prestation de toute l’équipe, l’entraîneur Buruk en a tiré les conséquences.

Lors des matches de championnat suivants, l’ex-joueur du Bayern s’est retrouvé sur le banc : lors du succès 4-0 contre Erzurumspor, il n’est entré qu’à la 66e minute, puis lors de la victoire 3-2 contre Göztepe, son entrée en jeu est intervenue à la 73e minute.

Pour calmer l’agitation, la direction du club aurait déjà, à ce moment-là, cherché à discuter avec lui et assuré à Sane son importance au sein de l’effectif ainsi que son entière confiance pour la suite de la saison.

Sane avait rejoint Galatasaray à l’été 2025 en provenance du Bayern Munich. Lors de sa première saison, il a inscrit sept buts et délivré neuf passes décisives en 43 matches officiels. Son contrat avec le champion de Turquie court encore jusqu’en 2028.