D’anciennes images de Pep Guardiola lors d’un point presse en 2019 ont ressurgi sur Twitter. On y voit l’ancien entraîneur de Manchester City interrogé par Rob Harris de Sky Sports pour savoir s’il a déjà reçu des paiements parallèles en provenance d’Abu Dhabi, d’où viennent les propriétaires de Manchester City.

En 2019, les journalistes d’investigation allemands de Der Spiegel ont découvert que Roberto Mancini, durant sa période comme entraîneur de Manchester City, touchait un salaire d’un million et demi de livres par an pour donner des « conseils » à un club d’Abu Dhabi.

Der Spiegel était d’ailleurs aussi le média qui a découvert la quasi-totalité des irrégularités à Manchester City. Ses publications ont déclenché la procédure de l’UEFA puis, plus tard, l’enquête de la Premier League.

Dans ce contexte, Harris a également décidé de demander à Guardiola s’il était lui aussi payé par d’autres instances, comme Mancini l’était donc par un club d’Abu Dhabi.

La réponse de Guardiola devient virale aujourd’hui, au vu des développements récents. « Tu te rends compte de la question que tu me poses ? Tu me demandes sérieusement si je reçois de l’argent d’une autre instance. Honnêtement, tu penses que je mérite cette question ? »

« Ce qui s’est passé avec Roberto (Mancini, NDLR), je ne le sais pas. Tu m’accuses vraiment de ça ? Juste après avoir remporté le triplé ? C’est vraiment… Waouh. Oh mon dieu », a conclu Guardiola.

L’extrait est actuellement viral sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’utilisateurs voient dans le langage corporel de Guardiola qu’il est « certainement coupable ». D’autres se demandent pourquoi il n’a pas simplement pu répondre « non ».



