Des formalités administratives retardées… Comment ces démarches ont-elles retardé la participation de Haitham Hassan à la Coupe du monde ?

Les interrogations sur l’absence de Haitham Hassan lors des trois premiers matchs de l’Égypte en Coupe du monde 2026 sont désormais dissipées. L’entraîneur des Pharaons, Hossam Hassan, Il a expliqué que ce contretemps n’était pas d’ordre sportif, mais résultait de questions internes et de formalités administratives ayant empêché le joueur de prendre part aux trois premières rencontres.

Lors de la conférence de presse suivant la rencontre face à l’Australie, Hossam Hassan a évoqué cette absence et répondu à une question sur la non-participation du joueur en déclarant : « J’ai une grande confiance en Haitham Hassan, mais je ne peux pas m’exprimer sur la raison de sa non-participation. »

Il a ajouté : « Cela s’explique par certaines questions internes sur lesquelles je ne peux pas m’étendre, car des formalités administratives ont retardé sa participation. Nous avons pu constater à quelle vitesse Haitham Hassan s’est intégré à l’équipe ; le joueur a rejoint la sélection il y a quelques mois seulement et constitue un atout majeur pour l’avenir de l’équipe d’Égypte. »

Selon plusieurs sources médiatiques, ce contretemps serait lié à une procédure administrative complexe, consécutive à la précédente sélection du joueur en équipe de France des moins de 20 ans. Le staff administratif des Pharaons devait ainsi finaliser la mise à jour des données du joueur dans le système de la FIFA afin de confirmer sa nouvelle nationalité sportive.

Ces démarches, finalisées tardivement, n’ont pas permis d’inscrire le joueur à temps pour la phase de groupes ; le problème a depuis été résolu, rendant le joueur éligible.

Haitham Hassan a finalement fait ses débuts sous le maillot égyptien lors de la rencontre face à l’Australie, en entrant en jeu en seconde période. Il a immédiatement impressionné par son impact sur le jeu et a formé avec le capitaine Mohamed Salah une doublette offensive dangereuse, mettant à plusieurs reprises la défense australienne sous pression.

L’Égypte a finalement éliminé l’Australie aux tirs au but (4-2), après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations, lors du match disputé au stade de Dallas en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.