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Le club néerlandais du PSV Eindhoven a déposé des plaintes auprès de l'UEFA et du Real Madrid en raison du traitement subi par ses supporters lors de la rencontre entre les deux équipes. Classé à haut risque, ce match a nécessité la mobilisation de plus de 1 800 personnes par la Délégation du gouvernement pour en assurer la sécurité.

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L'affaire remonte à un supporter qui avait réservé deux places côte à côte pour lui et son fils dans les tribunes du stade Santiago Bernabéu. Le père s'était vu attribuer le siège numéro 631 dans la section réservée aux supporters de l'équipe visiteuse, tandis que son fils avait obtenu le siège numéro 625.

Mais lorsqu'ils se sont présentés mardi pour assister au match entre le Real Madrid et le PSV Eindhoven, ils ont eu la surprise d'apprendre qu'ils devaient entrer séparément, en vertu de mesures d'organisation qui fixaient leurs points d'accès. La situation s'est terminée en larmes pour tous les deux.

L'association des supporters du PSV Eindhoven a raconté les faits dans un communiqué, détaillant le traitement réservé aux fans du club néerlandais à Madrid. Elle indique que les plaintes portent aussi bien sur les files d'attente que sur les toilettes des tribunes réservées aux supporters visiteurs, et martèle : « Nous sommes des supporters de football, pas des criminels. »

Les supporters du PSV Eindhoven demandent au club d'agir

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Les supporters du PSV Eindhoven ont dénoncé de longues heures d'attente ainsi que des coups de matraque reçus sur la nuque alors qu'ils faisaient la queue.

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Selon leur récit, les contrôles ont commencé par la vérification des billets et des passeports au premier point de contrôle, avant une fouille minutieuse au cours de laquelle ils ont dû remettre certains de leurs effets personnels, notamment des batteries externes, des rouges à lèvres et des cigarettes électroniques.

Les mesures ne se sont pas arrêtées là : ils ont été à nouveau fouillés à l'entrée, et certains l'ont même été une fois de plus en se rendant aux toilettes.

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L'association ajoute que les supporters ont dû présenter de nouveau leur passeport et leur billet pour regagner leur place après être passés par la zone de services.

Le PSV Eindhoven a déposé des plaintes au sujet de ces faits lors de la réunion qui a suivi avec le Real Madrid et l'UEFA, selon un porte-parole du club cité par le quotidien Eindhovens Dagblad.

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L'association des supporters souhaite faire remonter les témoignages des fans concernés jusqu'à l'UEFA par l'intermédiaire des associations de supporters de football de tout le continent.

La Délégation du gouvernement à Madrid avait annoncé la mise en place d'un dispositif de sécurité pour ce match, auquel 4 225 supporters de l'équipe visiteuse devaient assister. Les autorités chargées de la sécurité ont coordonné l'opération, qui a mobilisé plus de 1 800 personnes, parmi lesquelles des policiers, des membres des services d'urgence, des agents de sécurité et des stadiers des deux clubs.

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Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit dans le stade du Real Madrid. Lors de la rencontre face à l'Olympique de Marseille, le 16 septembre 2025 en Ligue des champions, un incident similaire avait eu lieu à l'entrée des supporters du club français.

La Police nationale avait formé un cordon de sécurité, tandis que les agents de sécurité privée du Real Madrid fouillaient les supporters un par un. Certains ont dû retirer leur maillot et leurs chaussures, et les batteries externes, les cigarettes électroniques, les briquets et les bouteilles avaient été confisqués, sur fond d'accusations visant la police aux abords du stade avant le match.