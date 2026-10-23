La présence de Lionel Messi à la cérémonie du Ballon d'Or, prévue lundi prochain à Londres, demeure incertaine, malgré l'espoir des organisateurs de voir participer la star argentine, en lice pour le trophée et détentrice du record du nombre de victoires avec 8 Ballons d'Or.

Selon le journal « Mundo Deportivo », Messi ne prendra sa décision finale concernant son déplacement dans la capitale britannique qu'après la fin du prochain match de l'Inter Miami face aux New York Red Bulls, programmé demain samedi aux États-Unis, dans un calendrier chargé d'engagements et de déplacements au cours des prochains jours.

Le prix Princesse des Asturies d'abord, puis le retour en Amérique

Le capitaine de la sélection argentine s'apprête à recevoir le prix Princesse des Asturies du sport, ce vendredi, lors d'une cérémonie organisée au théâtre Campoamor, dans la ville espagnole d'Oviedo.

Dès la fin de la cérémonie, Messi se dirigera vers les États-Unis pour rejoindre son équipe de l'Inter Miami, en vue d'affronter les New York Red Bulls samedi, un match qui déterminera la prochaine étape de son programme.

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Un nouveau voyage à Londres pour trancher le débat

Après le match de samedi, Messi décidera s'il entreprendra un nouveau voyage à travers l'océan Atlantique pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or, organisée au « London Palladium » dans la capitale britannique lundi.

La densité des engagements et le peu de temps entre l'Espagne, les États-Unis puis Londres imposent des contraintes à la possibilité de présence de la star argentine, laissant sa participation à la cérémonie en suspens jusqu'à la fin du prochain match de l'Inter Miami.